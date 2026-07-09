亞幣保衛戰｜韓圜洗頹風兌港元5.2算　韓央行放鷹在適當時間加息

韓圜近日一洗頹風，兌1美元今日（9日）一度升穿1,500水平。韓圜轉強，既因為SK海力士發行ADR後，會將部份美元兌換成為韓圜並匯回韓國外，韓國央行的鷹派言論，同樣為助力。



韓國央行行長申鉉松今日表示，有必要在適當的時候加息，並指出央行將考慮多種因素，包括通脹率高於目標水準以及其他金融風險。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，身後屏幕顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

央行將於下周四議息

韓國央行將於下周四（16日）議息，市場普遍預期韓國央行將在該議息會議上將基準利率由現時2.5厘，上調至2.75厘。韓圜周四曾升值0.6%，1,496.6韓圜兌1美元。韓圜兌1美元最新報1,504.98，每千韓圜兌港元5.2079。

申鉉松在國會會議上發言時指，半導體產業周期、加上已緩和的中東地緣政治緊張局勢，預計支持南韓經濟保持穩健增長。申鉉松稱：「我認為有必要在適當時候加息。我們需要考慮通脹率高於目標水平、經濟增長改善以及金融穩定面臨的持續風險等因素。」

圖為面值50000韓圜的紙幣。（Reuters）

申鉉松補充稱，盡管中東相關因素有所緩解，但由於先前成本上漲的影響仍在持續，因此通脹率預計將在「相當一段時間內」保持高位。

摩根資管看好韓圜前景

早前韓圜跌至2009年以來低位，不過大行摩根資管卻看好韓圜前景，更明言韓圜有機會成為外匯市場最大驚喜之一。

摩根資產管理亞洲固定收益投資總監Julio Callegari表示，聯儲局政策進行重新評估，加上美國股市若出現任何回調，都可能引發亞洲低估值貨幣的大幅重新定價，預計韓圜有望成為主要贏家。