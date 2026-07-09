投行觀點｜美股七巨頭溢價創十年最低　大摩財富管理直言太便宜了

美國股市在2026年仍然保持強勢，不過投資者的口味卻有變化，近期焦點多落入美光等記憶體晶片生產商，反而對由Nvidia（英偉達）及微軟等被稱為「七巨頭」的巨型科技企業，興趣不如以往強烈。經過了調整後，在一些華爾街人士看來，現在可能是重新審視美股「七巨頭」的時候。



這幾家美國超大規模科技企業今年表現比較慘淡，原因是投資者紛紛將資金撤出，轉而投向存儲等板塊。在這場轟轟烈烈的AI軍備競賽中，半導體廠商正被視為最直接、最純粹的受益者，而七巨頭中的大多數，則反而成為了為此「買單」的人。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰：Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo

半導體股成投資者寵兒

在這股年內新風潮的帶動下，記憶板塊年內掀起狂飆，韓國股市也借東風水漲船高。iShares半導體ETF（SOXX）年內漲幅已狂飆近85%。與之形成鮮明對比的是，聚焦七巨頭的Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS）年內反而錄得下跌，表現甚至不如穩步上揚了近9%的標普500指數。

導致這一差距的核心原因在於，這些科技巨頭正紛紛舉債來資助他們的「AI軍備競賽」，而市場對這些AI投資的投資回報率(ROI)正產生越來越多的懷疑。

七巨頭漸展現高性價比信號

然而，若從特定的估值維度來看，這些昔日高高在上的科技巨頭，如今反而正散發出誘人的「高性價比」信號。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

根據摩根士丹利財富管理全球投資委員會的資料，「美股七巨頭」相對於標普500指數中另外493隻股票的估值溢價目前僅為10%，創下了十多年來的最低水平。

與此同時，該機構指出，這七大巨頭整體上仍然擁有45%的年盈利增長優勢。

摩根士丹利財富管理首席總監Lisa Shalett在週二的一份報告中寫道﹕「相比之下，我們認為這些超大規模雲巨頭現在看起來簡直太便宜了」。

大摩財富管理稱逐步減持半導體股

鑒於這一現狀，這位投資主管表示，她將逐步減持半導體股票的倉位，並選擇性地重新買入那些在這場AI競賽中最有望勝出的「七巨頭」公司。

她補充道，目前市場正出現一個新興的轉變，開始從「Tokenmaxxing」（Token用量最大化）中退潮，這意味著AI工作流的混合設計可能會讓Google母公司Alphabet、亞馬遜和微軟等雲巨頭受益。

Tokenmaxxing是一種單純以消耗Token數量來衡量AI採用率的粗放模式。但由於其高昂的成本和巨大的能源消耗，這種模式在企業級應用中正變得越來越不受歡迎。

Lisa Shalett 寫道﹕「我們看到了部分七巨頭成員的投資機會」。

她補充稱﹕「我們在該群體中會精選個股，重點關注那些擁有動態設計方法、擁有與主導雲服務業務相連的定制化ASIC機架的公司。」

回顧「七巨頭」的歷史估值，可以清楚地看到其中一些股票已經變得多麼具有吸引力。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

以英偉達為例，其未來12個月的遠期市盈率目前僅為18.7倍。而其歷史平均遠期市盈率則高達36.9倍。

大行相繼唱好英偉達

本周早些時候，美銀證券再次重申了對英偉達的「買入」評級。該機構半導體分析師Vivek Arya在週二表示，由於英偉達的定價能力被市場低估，他會選擇逢低買入該股。

他寫道﹕「我們強烈反對對英偉達每股收益（EPS）進行折價的悲觀看法。對於這樣一個獨特且具備持續增長能力的特許經營企業來說，目前其遠期市盈率正處於7年來的低點﹕18倍，這顯然是一個極佳的加倉買入機會。」

Huntington Bank股票研究主管Randy Hare也認為，考慮到英偉達收入增長和盈利能力持續穩定，目前其實際上被低估，「股價終究會跟隨盈利表現。英偉達一直都是一家穩定增長的公司。」他預計未來幾個月股價將重新恢復上漲。