股市既樂觀又恐懼　巴菲特「11字警告」震驚市場　揭美股瘋狂現狀

美股今年迎來驚人增長，標普500、納斯達克及道瓊斯工業指數頻創新高，但近期幾週的劇烈波動，卻讓全球投資人陷入集體焦慮。根據美國個人投資者協會（AAII）最新調查，雖然有45%的美國投資者仍看好後市，但美媒的「恐懼與貪婪指數」整個6月卻幾乎都落在「恐懼」區間。面對市場既樂觀又恐懼的緊繃情緒，「股神」巴菲特（Warren Buffett）拋出震驚市場的警告。



賭博情緒高漲！巴菲特：股市像賭場旁的教堂

華爾街專家目前正針對「美股是否已陷入AI泡沫」吵得不可開交。雖然沒有人能精準預測未來，但投資傳奇巴菲特日前接受美媒CNBC採訪時，形容當前的金融市場就像是開在賭場旁的教堂。

面對市場既樂觀又恐懼的緊繃情緒，「股神」巴菲特（Warren Buffett）拋出震驚市場的警告。圖為2026年5月2日，95歲巴菲特在退休後繼續亮相巴郡股東大會（示意圖/Reuters）

巴菲特解釋，教堂象徵著穩健、健康的「長期投資理念」，而賭場則代表那些熱衷於在劇烈波動中進行「短期投機」的賭客。他拋出11字警語：「人們的賭博情緒從未像現在這樣高漲！」（we've never had people in a more gambling mood than now）警告越來越多投資人正在承擔不必要的巨大風險。

歷史重演？炒作行情無法持久

歷史證據也一再證實股神的眼光。投資網站《The Motley Fool》指出，被市場炒作而估值過高的股票，短期的飆升只是過眼雲煙。在高點盲目追入這類個股極其危險，因為一旦遭遇熊市或經濟衰退，它們往往是摔得最慘的重災區。

這不禁讓人聯想起當年的「網絡泡沫」時代。當時無數科技公司的股價被炒作到前所未有的天價，卻因為缺乏穩固的財報基礎，在隨後的熊市中迎來毀滅性暴跌，最終導致大量企業倒閉、無數散戶血本無歸。

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投資人如何自保？股神親授2大心法

面對估值普遍過高的美股市場，散戶此時此刻該如何應對？《The Motley Fool》與巴菲特建議採取以下兩大關鍵策略，來保護自己的資產組合。首先，選擇擁有可持續商業模式、高效領導團隊的企業。最有前景的股票通常估值合理或被低估，而非那些已經溢價過高的過熱標的。

另外，巴菲特一直倡導「買入並持有」策略，他曾公開笑稱，自己持有優質股票的理想期限是「永遠」。截至2026年上半年，標普500指數在過去20年間的總報酬率超過758%，顯示長期穩健留在市場，遠比試圖擇時殺進殺出更有優勢。

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