投行觀點｜港股吐烏氣　大摩稱3原因推動8月市況續復蘇

港股近期表現一吐上半年烏氣，當中中資科技股再次成為投資者吸納對象。摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅於報告內指出，隨著補回空倉及南向資金流入，讓港股重拾動力。她預期整體市場在8月時會進一步改善，從而帶動市況有更良好復蘇。



王瀅指出短期內市場波動可能持續，因為全球市場正尋求穩定，同時認為顯著低配中國的投資者，可以考慮利用這個機會，累積基本面強勁的優質股。

料投資者將資金重新配置到中資股

大摩指，全球投資者對中國股票的興趣正在上升，故預期在未來幾個月內，資金將逐漸重新配置到中資股。但近期中資股領跑的表現最外資蜂擁回流的證據，反而是反映出：

（1）資金平空倉，全球投資者向該行指，香港和中國一直被作為增加配置韓國、台灣和日本的資金沽空對象。隨近期這些市場出現調整，顯著減輕了中國的壓力。

（2）持續的南向資金流入，在全球風險偏好減弱之際，這提供穩定的流動性來源。

大摩重申，7月下旬或8月是中國市場能夠持續復甦的關鍵。8月可能迎來更具意義的復甦環境，原因有以下3個﹕

（1）電商在第二季業績已確認價格戰對盈利的破壞已見頂

（2）人工智能（AI）商業化前景取得進一步進展

（3）7月沉重的IPO股份解禁壓力或將會大部分消化

AI商業化前景改善勢成動力

大摩指，目前為止，市場正按該行預期發展，騰訊 （0700） 的混元3模型已推出最新的免費AI代理，加上從阿里巴巴巴 （9988） 業績預測可見，雲端業務和整體EBITDA看來都有望超越市場預期，還有智譜 （2513） 的股價波動在IPO股份解禁後正在趨緩。

但若然市場要進一步出現顯著反彈，國內須看到盈利預期修正勢頭觸底，以及AI商業化前景的改善。外圍因素則須透過更明確的聯儲局政策路徑，利率和債券息率進一步穩定，還有主要美國科技公司確認計劃中的資本支出擴張，以及在夏季時高槓桿市場板塊的去槓桿壓力得到遏制。