港股七翻身有望？　靠AI概念股及科技股半日升560點　重返2萬4關

踏入下半年後港股表現有明顯改善，截至今日（8日）中午為止，大市累積升幅逾1,100點或5%，並且跑贏日本及韓國等區內股市。



恒生指數今早曾升逾600點，中午收市報24057點，升560點，國指升239點，報8009點，科指升195點，報4702點。

智譜獲摩通升目標價至2000元

人工智能（AI）概念股﹑基石投資者股份已於周二（7日）解禁的智譜（2513），勁升18%，成交額達120億元。內地官媒引述智譜內部消息指出，在基石投資者解禁窗口臨近之際，已有多家核心機構投資者明確表態長期看好公司前景，並承諾將繼續持有相關股份，令市場對是次大額解禁的憂慮紓緩。該股同時獲摩根大通唱好，將目標價由1,800元升至2,000元，維持「增持」評級。

科技股全面攀升，成為大市上揚動力，阿里（9988）飆8.1%，中午收市報103.6元，快手（1024）升6.8%，百度（9888）升4.7%，騰訊（0700）升3.1%。據《路透》報道，內地有關部門與多間科技企業開會，討論限制境外訪問內地國產最先進人工智能模型。

聯想飆逾9%冠藍籌

科技硬件股亦獲得投資者追捧，聯想（0992）升9.5%，為半日表現最佳藍籌股。晶片生產商中芯（0981）升7.6%，中午收市報79元。

內銀股普遍上揚，建行（0939）﹑工行（1398）及中行（3988）均錄得逾3%升幅。

不過內需股卻下跌，萬洲（0288）挫6.4%，為表現最差藍籌股。