韓股大時代｜SK海力士美國IPO定價出爐　集資265億美元超阿里昔日

SK海力士ADR發行定價為每份149美元，發行認購需求接近2000億美元，獲逾500個賬戶認購。預計ADR將於7月10日在納斯達克開始交易。



刷新外國企業赴美IPO紀錄

以定價計，SK海力士通過美國存託股份(ADS)發行募資265億美元。這家韓國記憶晶片製造商克服市場波動，成為外國企業在美國規模最大的首次公開募股。

根據彭博匯編的數據，此次265億美元的融資規模超過阿里巴巴在美國上市時募資規模，成為歷史第三大IPO。

2002年，韓國首爾南部利川市海力士半導體工廠正門走出。（Getty Images）

超額認購逾七倍

另外，彭博此前引述知情人士表示，SK海力士美國IPO獲得逾七倍的超額認購。這家韓國記憶晶片製造商計畫於周四定價。

部分知情人士表示，此次發行1.779億份美國存託憑證(ADR)吸引了全球多頭基金、專注科技領域的基金、主權財富基金以及專注亞洲市場的全球投資者的認購。

根據SK海力士此前向美國證券交易委員會提交的文件，每份ADR代表十分之一股普通股。彭博計算，基於該公司韓國上市股票周三收盤價為每股207.6萬韓元(1,380美元)，此次美國IPO融資規模約為245億美元。

資料顯示，SK 海力士發行規模約 280 億美元的美國存託憑證（ADR）銷售計畫，共發行 1.779 億單位 ADR，發行總額佔 SK 海力士市值約 2.5%。