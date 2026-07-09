韓股大時代｜市場高度集中　SK海力士﹑三星及槓桿ETF佔交投7成！

韓國股市今年內累升約70%，為亞太區內表現最佳市場。不過當地股市升勢，過份依重當地兩大晶片生產商﹕三星電子及SK海力士的股價表現。同時當地監管機構批准個股槓桿ETF產品後，亦獲得投資者追捧，其後當股市出現波動，引發官員及監管機構對有關產品的關注，更有監管機構負責人表示，對放行有關產品感到後悔。



《彭博》報道，在市值達到4.3萬億美元的韓國股市中，散戶瘋狂追捧槓桿ETF，以至於這種產品連同其追蹤的兩隻晶片股佔成交額之比已超過70%。

自追蹤三星電子和SK海力士兩倍日波幅的ETF於5月底上市以來，韓股波動顯著加劇。（Getty Images）

這種異象引發了對監管機構允許此類高風險產品存在一事的批評，甚至一名在野黨議員呼籲讓它們退市。自追蹤三星電子和SK海力士兩倍日波幅的ETF於5月底上市以來，波動顯著加劇。這類產品旨在吸引更多散戶資金進入當地股市。

晶片股投資者對消息相當敏感

三星和海力士今年雙雙一度飆升逾兩倍，作為晶片股看漲押注放大器的上述產品大受散戶歡迎。然而，對大規模AI投資的疑慮使得這些晶片股對供應鏈的風吹草動非常敏感，並引發了相關槓桿ETF的更大幅度波動。

報道引述中信里昂證券韓國匯編的數據顯示，在這兩隻槓桿ETF上市的前一天，即5月26日，三星和海力士的成交佔整個韓國股市的31%。而加上兩隻ETF的成交額，這一比例在6月下旬達到84%，周二（7日）也有73%，凸顯出這個全球最強市場集中度加劇的問題。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

參與槓桿產品將放大波動性

報道引述富達國際投資組合經理Ian Samson表示﹕「槓桿ETF提供相應回報，歸根究底是有人需要在相關股票上漲時買入更多，在下跌時賣出更多，以維持恆定的槓桿率」。Ian Samson又指出﹕「散戶參與和新槓桿產品所帶來的波動，只會進一步放大由韓國半導體行業面臨的切實、重大基本面不確定性所引發的波動。」

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

另一方面，SK海力士的ADR將於周五（10日）在美國股市掛牌。據《彭博》報道，美國IPO據報獲得逾7倍超額認購，計劃今日（9日）定價。

SK海力士ADR傳錄7倍超購

報道引述部分知情人士表示，此次發行1.779億份ADR吸引了全球多頭基金、專注科技領域的基金、主權財富基金及專注亞洲市場的全球投資者的認購。

根據SK海力士此前向美國證券交易委員會提交文件，每10份ADR代表1股普通股。彭博計算，基於韓股周三收市價為207.6萬韓圜，此次美國IPO融資規模約為245億美元。

知情人士表示，相關磋商仍進行中，美國上市方案細節可能調整。