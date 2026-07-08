韓股大時代｜波動市況惹關注　官方聲明稱外資獲利離場成動因之一

近期韓國股市走勢相當波動，並且在周二（7日）因股市下挫而觸及熔斷機制。當地股市持續出現波動，引起官方關注。韓國財政部周三（8日）表示，財長具潤哲與央行行長及金融監管機構負責人會晤後，同意密切監控可能加劇股市波動的風險因素。



韓國財政部在聲明中稱，股市波動加劇源於外資和機構獲利了結、投資組合再平衡以及全球AI板塊預期變化。

韓國KOSPI指數今日早盤一度下跌4%，觸及5月20日以來最低水平，隨後在晶片股反彈帶動下收復失地曾轉漲，其後再次轉跌。（Getty Images）

今早韓股曾瀉4%

韓國KOSPI指數今日早盤一度下跌4%，觸及5月20日以來最低水平，隨後在晶片股反彈帶動下收復失地曾轉漲，其後再次轉跌。最新報7481點，跌2.28%。

韓國財政部表示：「半導體行業集中度不斷提高已成為加劇金融市場波動的因素，晶片板塊波動對整個股票市場的影響正在擴大。」此前韓國監管機構已多次發出警告。

當地股市波動情況，引發國會議員及財金官員關注。保守派國民力量黨議員、前總統候選人安哲秀在社交平台發文，呼籲對追蹤三星電子和SK海力士的韓國槓桿ETF採取包括退市在內的強力糾正措施。他寫道，韓國綜合股價指數（KOSPI）「已淪為賭場」，此類產品是「徹頭徹尾的政策失敗，每天都在蠶食數萬億韓元的企業價值和國民財富」。其言論加劇了政策制定者和投資者對這些ETF風險的擔憂。此類產品旨在實現標的股票兩倍回報，其機械化的再平衡過程迫使它們在價格上漲時買入更多、下跌時賣出更多，可能放大市場波動。

韓國央行亦認同有關產品會增加單邊交易的可能性。據《韓聯社》報道，韓國央行在提交給國民力量黨議員朴成勳的書面回覆中表示：「鑑於三星電子和SK海力士佔韓國股市總市值和成交額的一半以上，擴大單一股票槓桿ETF投資規模，可能進一步加劇市場集中度。」

央行憂加大單邊交易情況

韓國央行表示，隨著企業經營狀況或市場預期發生變化，資金流入和流出增加，這類產品可能放大單邊交易。此外，一旦市場出現回調，散戶投資者的損失可能進一步擴大，而ETF贖回增加或投資組合再平衡，也可能加劇相關股票價格波動。據《韓聯社》報道，韓國央行計劃加強監測單一股票槓桿ETF對股市和金融體系的影響。

雖然韓國股市近期走勢波動，但是仍然獲得大行高盛看好。該埔全球投資研究亞太組合策略團隊於周日（5日）發佈韓國股市下半年策略框架稱，2026年上半年，韓國綜合指數上漲92%，在亞洲主要市場中表現最強。漲幅主要來自盈利預期上修，AI相關科技硬體和半導體股票貢獻了絕大多數回報，年初以來，韓國市場87%的回報來自這兩個板塊。具體來看，排名前兩位元的存儲晶片股（三星電子和SK海力士）對指數上半年漲幅的貢獻接近90%。這兩家公司的市值權重已升至56%，盈利權重更高達72%。分析師指出，這種集中並非估值泡沫，而是盈利的真實反映。但集中度過高也意味著大量基本面同樣改善的公司被市場忽視，為下半年的選股機會埋下伏筆。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟在韓國首爾三星電子辦公大樓前飄揚。（Reuters）

據《彭博》報道，南韓執政黨共同民主黨議員李彥周早前表示，散戶投資者日益將這些工具用作長期持有，可能助長更多投機性資金流動，最終損害投資者和整體經濟。她質疑急於上市這些ETF的券商是否「在國內市場培育了另一種投機工具」。

而《彭博》彙編的數據，當地所有個股槓桿ETF的合計管理資產規模已膨脹至14.05萬億韓圜(折合約91.7億美元)。追蹤這兩家公司的14隻槓桿ETF本月均錄得下跌，與晶片製造商本月以來的跌幅一致。