晶片荒｜SK海力士ADR掛牌前夕　與三星同遭美政府點名須當地增產

美國政府再次要求企業加大於當地投資及生產，以穩定本土供應鏈。商務部長盧特尼克呼籲三星電子和SK海力士加快擴大在美國的記憶體晶片生產，以緩解人工智能發展所需關鍵元件的全球性短缺。



盧特尼克在美光科技舉辦的一場活動上表示，正在與這兩家韓國存儲晶片製造商進行磋商，但拒絕透露具體細節。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

他承認，美光行政總裁Sanjay Mehrotra未必樂見競爭對手擴大在美國的佈局，但他強調，美國需要建立更加穩健的晶片供應鏈。

記憶體晶片生產商紛紛加價

隨著人工智能高速發展，記憶體晶片需求大增，美光等生產商對旗下產品加價。生產總端消費品的企業如蘋果，便將部份產品價格加價而轉嫁成本。美光的高層更因此發帖文作評論。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

同時蘋果亦希望透過採用部份由內地記憶體生產商的產品，向美國政府尋求批准。據英國《金融時報》日前援引知情人士稱，蘋果正在測試長鑫存儲生產的記憶體晶片，計劃將其用於在華銷售的設備。蘋果還在美國科技企業中牽頭遊說華盛頓，爭取允許更廣泛地使用長鑫存儲的產品，但該公司目前尚未承諾將這些晶片用於商業量產。

長鑫存儲已躋身全球第四大DRAM記憶體晶片生產商，僅次於三星電子、SK海力士和美光科技。據報導，長鑫存儲去年約佔全球DRAM晶圓產能的11%，隨著合肥、上海和北京新生產線陸續投產，這一比例預計將在2028年提升至15%。

長鑫存儲於合肥項目。（網上圖片）

採購中國記憶晶片 用於中國銷售產品

據《彭博》報道，蘋果正在洽談從兩家被美國國防部列入黑名單的中國半導體製造商處採購晶片，以減輕全球記憶晶片短缺帶來的影響，這場短缺已迫使該公司上調產品售價。

《彭博》引述知情人士透露，蘋果正尋求向長鑫存儲技術有限公司和長江存儲科技有限責任公司採購記憶晶片，用於在中國銷售的設備。知情人士表示，蘋果與兩家公司仍在磋商，尚未達成最終協議。

2026年1月9日，美國加州洛杉磯，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）出席美國電影學會（American Film Insitute，AFI）的頒獎午宴。（Reuters）

庫克親向華府尋求支持

知情人士稱，蘋果行政總裁庫克已就此事向特朗普政府官員尋求支持，包括美國財政部長貝森特，希望減輕與兩家中國晶片企業達成潛在交易可能引發的政治影響。美國國防部近期更新的涉軍企業名單將長鑫存儲和長江存儲列入其中，美方認為兩家公司支持中國軍方。

另一方面，半導體行業組織警告特朗普政府，若果政府試圖通過影響價格或產能來解決全球記憶晶片短缺問題，將會加劇人工智能（AI）熱潮導致的歷史性供應緊張局面。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

《彭博》報道，行業協會SEMI於7月1日，向財政部長貝森特、國防部長海格塞斯、商務部長盧特尼克和國務卿盧比奧的信中，呼籲美國允許企業繼續與客戶簽訂長期協議，並延長旨在提高美國產量的稅收優惠政策。三大記憶晶片製造商 —— 總部愛達荷州的美光科技公司，以及韓國的SK海力士和三星電子都是SEMI的會員。

據《彭博》看到的信函副本，SEMI在信中表示：「雖然有針對性的政策可以支持加快國內供應韌性的提升，但扭曲定價或產能決策的干預措施可能會延長需求低迷期。」

該組織補充說：「目前的市場狀況正通過投資美國製造業和日益重視長期採購協議來解決。」