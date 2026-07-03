晶片荒｜半導體行業警告白宮　勿圖控制價格及產能　否則弄巧反拙

目前全球均面對記憶體晶片不足問題，不同企業或國家，均在考慮不同解決方案。不過一個半導體行業組織警告特朗普政府，若果政府試圖通過影響價格或產能來解決全球記憶晶片短缺問題，將會加劇人工智能（AI）熱潮導致的歷史性供應緊張局面。



《彭博》報道，行業協會SEMI於7月1日，向財政部長貝森特、國防部長海格塞斯、商務部長盧特尼克和國務卿盧比奧的信中，呼籲美國允許企業繼續與客戶簽訂長期協議，並延長旨在提高美國產量的稅收優惠政策。三大記憶晶片製造商 —— 總部愛達荷州的美光科技公司，以及韓國的SK海力士和三星電子都是SEMI的會員。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

據《彭博》看到的信函副本，SEMI在信中表示：「雖然有針對性的政策可以支持加快國內供應韌性的提升，但扭曲定價或產能決策的干預措施可能會延長需求低迷期。」

該組織補充說：「目前的市場狀況正通過投資美國製造業和日益重視長期採購協議來解決。」

採購中國記憶晶片 用於中國機

據彭博報道，蘋果公司正在洽談從兩家被美國國防部列入黑名單的中國半導體製造商處採購晶片，以減輕全球記憶晶片短缺帶來的影響，這場短缺已迫使該公司上調產品售價。

彭博引述知情人士透露，蘋果正尋求向長鑫存儲技術有限公司和長江存儲科技有限責任公司採購記憶晶片，用於在中國銷售的設備。知情人士表示，蘋果與兩家公司仍在磋商，尚未達成最終協議。

檔案照片：2026年1月9日，蘋果執行長庫克出席在美國加利福尼亞州洛杉磯舉行的美國電影學院（AFI）頒獎午餐會。(Reuters)

庫克親向華府尋求支持

知情人士稱，蘋果行政總裁庫克已就此事向特朗普政府官員尋求支持，包括貝森特，希望減輕與兩家中國晶片企業達成潛在交易可能引發的政治影響。美國國防部近期更新的涉軍企業名單將長鑫存儲和長江存儲列入其中，美方認為兩家公司支持中國軍方。

報道指出，雖然蘋果無需獲得美國政府正式批准即可採購長鑫存儲或長江存儲的晶片，但在當前中美緊張關係加劇之際，尤其是圍繞先進技術問題，此舉可能招致華府國家安全鷹派人士的強烈反感。特朗普政府部分官員已經表示反對允許蘋果將這兩家中國企業納入其供應鏈。

圖為美國晶片製造商美光科技（Micron Technology）成立45周年，標語登上紐約時報廣場外牆展示版， 2023年10月10日上載社交平台。（X @MicronTech）

蘋果美光互相吐槽

6月25日，蘋果突然官宣全球漲價，MacBook、iPad等主力產品價格大幅上漲，庫克明言，漲價根本原因是全球記憶體晶片供應緊張、原材料成本暴漲，公司無奈漲價，將漲價責任完全推給了上游儲存廠商。

不過，給蘋果供貨最多的是美國的美光公司據報公開吐槽蘋果公司過於貪婪，稱公司記憶體晶片十幾年來只賣蘋果5美元，現在賣50美元，但蘋果公司卻決定向消費者單邊漲價250美元，幅度遠超成本漲幅。