亞幣保衛戰｜日圓反彈兌4.84算　日政府出口術　冀GPIF增國內投資

【日圓/日元】亞太區內多個國家或地區政府，近期試圖穩定匯市。日本政府再次以出口術方式，支持日圓匯價。日本財務大臣片山皋月於今日（10日）例行記者會上表示，日本希望鼓勵包括政府養老金投資基金在內的養老金增加對國內金融資產的投資。



受到有關言論刺激，日圓升彈，兌港元重上4.84算；兌1美元則升穿162，最新報161.7。

明言要大眾從經濟增長獲益

片山皋月表示﹕「我們希望確保公眾能夠直接受益於日本的經濟增長」。此番言論曾推動日圓升至日內高點161.63兌1美元。

2026年4月7日，日本東京，首相高市早苗（左）在國會參議院預算委員會會議上與財政部長片山皋月（右）交談。（Reuters）

她表示：「優先事項之一是鼓勵家庭以及包括GPIF在內的養老金增加對日本金融資產的投資。我們打算推行支持這一目標的政策。」

片山皋月的言論表明，隨着日本進入一個以正利率和日本央行逐步政策正常化為標誌的新增長階段，政府有意引導更多家庭和機構儲蓄流向國內資產。

對於片山皋月的言論，至於GPIF發言人則表示，已知悉對方言論，但拒絕置評。

韓國央行發鷹派言請

近期亞太區多個國家或地區政府，先後出手以穩定匯市。其中韓國央行行長申鉉松於周四（9日）表示，有必要在適當的時候加息，並指出央行將考慮多種因素，包括通脹率高於目標水準以及其他金融風險。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，屏幕上顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

申鉉松在國會會議上發言時指，半導體產業周期、加上已緩和的中東地緣政治緊張局勢，預計支持南韓經濟保持穩健增長。申鉉松稱：「我認為有必要在適當時候加息。我們需要考慮通脹率高於目標水平、經濟增長改善以及金融穩定面臨的持續風險等因素。」

申鉉松補充稱，盡管中東相關因素有所緩解，但由於先前成本上漲的影響仍在持續，因此通脹率預計將在「相當一段時間內」保持高位。

台央行據報要求交易日即日完成大額美元沽盤

日前台灣央行據報要求外匯交易員於短時間內，完成大額美元沽盤。

據《彭博》引述兩位外匯交易員表示，近幾日與台灣央行在溝通大額美元賣單時，遇到央行要求當天賣完的情況。不過，央行並未解釋相關指引的原因。

報道提及有關安排，與以往台幣升勢較大時，央行要求分散多天賣出甚至駁回的情況不同。而台灣央行未立即置評。