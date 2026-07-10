MiniMax創始人內部信表心跡　公司實現AGI前不支薪　贈股權予團隊

MiniMax（0100）的股份禁售期日前已屆滿，近日股價走勢變得波幅。公司創始人兼首席執行官閆俊傑向員工發內部信，指出公司長期方向不變，又指出直至公司實現AGI（通用人工智能）的那一天，不會再收取公司薪酬。



閆俊傑於信中指出，未來4年會將其名下﹑相當於公司總股本4%股份用於激勵長期與公司並肩作戰﹑共同創造價值的團隊成員。同時拿出1%股權設立專項基金，持續支持相關開源社區發展。

於信內稱各人也是智者

他又在信中表示，身處行業一線的團隊比任何人都更清楚技術演進的真實速度，也更清楚公司正在創造和積累的長期價值。他將把全部時間、精力和資源投入到這項事業中，並稱這是「作為創始人作出的長期承諾」。他在信中以「We will keep going until we get there. Intelligence with Everyone（我們會堅持不懈，直到達成目標為止。每個人都是智者）」作結尾。

另一方面，MiniMax在解禁後宣布配股兼發可換股債券，完成新一輪近160億元融資。

據市場消息指，MiniMax是次融資吸引多家頂級國際主權基金、長線基金、一線中資機構和頂級多策略基金參與，涵蓋亞太、歐洲和美國市場。其中，長線及主權基金20餘家，多家上市前股東及基石投資者也在是次融資中進一步提高持股，表達對MiniMax長期發展的支持。

今早曾瀉16%

雖然今次集資獲不少機構投資者支持，但是MiniMax股價今日（10日）逆市下挫，曾低見249.6元，跌幅達16%，中午收市報260.8元，跌12.3%，成交額為23.71億元。