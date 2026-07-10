摩通成功搶人才！　IPO團隊吸納兩銀行家　保薦人主管人數增至7人

香港新股相當熾熱，為了取得更多項目，有投資銀行致力吸納相關人才。據《彭博》報道，摩根大通已招募了兩名能夠簽署香港首次公開招股（IPO )文件的銀行家，在香港發行上市活動旺盛期間，這些關鍵職位非常搶手。



據報道曾在花旗集團擔任董事的司徒嘉亮，以及曾在招商證券擔任執行董事的林清樂，已加入摩根大通擔任執行董事，向香港IPO及企業融資團隊負責人白思佳報告工作。

2025年10月21日，摩根大通（JPMorgan Chase）位於美國紐約市的新總部大樓 。（Reuters）

摩通已確認聘請兩人

據報道引述一位不願透露姓名的知情人士稱，兩人均有保薦人主管資格。摩根大通發言人證實了這兩項招聘，司徒嘉亮和林清樂尚未回覆通過領英發送的消息。

保薦人主管是持有執照的專業人士，負責監督盡職調查並簽署公司在香港進行IPO的文件。

摩通在港擁7位保薦人主管

據香港證監會數據，目前約有120家公司僱傭了400多名保薦人主管。香港證監會數據顯示，截至7月9日，摩根大通擁有7位保薦人主管，不包括新增的兩人。

香港IPO市場正蓬勃發展，摩根大通也在尋求擴充其香港投資銀行團隊。此前曾嘗試從中國銀河招聘楊素蘭擔任大中華區消費及零售投資銀行主管，但最終未能成功。