估值近5000億人幣！Shein來港上市獲中證監備案　擬發最多3.4億股

中國證監會國際合作司發布關於SHEIN Global Holdings Limited（希音國際控股有限公司）境外發行上市備案通知書。公司擬發行不超過341613000股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。

彭博引述知情人士透露，Shein Group Ltd.正在推進可能的香港首次公開募股(IPO)籌備工作，這家快時尚巨頭多年來的上市努力或修成正果。

知情人士稱，如果中國證監會批准，Shein及其顧問最快可能尋求在未來數月內啟動這項IPO。部分知情人士表示，近期與監管機構的討論釋放出更為積極的信號。

知情人士稱，公司正考慮在此次IPO中融資數十億美元，並表示最終金額將取決於估值。他們補充稱，儘管相關工作正在推進，但目前尚無明確時間表，上市也仍有可能進一步推遲。

知情人士去年表示，Shein一直面臨來自股東的壓力，要求其將估值下調至約300億美元，而該公司過去的估值曾達到這一水平的三倍有餘。不過，近日，胡潤研究院於廣州正式發布《2026 全球獨角獸榜》，這份榜單顯示，希音(SHEIN)憑借 4560 億元人民幣的估值位列全球第九。