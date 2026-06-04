Shein再遭法國重罰逾2億　涉信息缺失、退貨違規　公司誓言上訴

法國競爭和反詐欺機構（DGCCRF）6月3日表示，對中國快時尚電商平台Shein處以兩項罰款，總額超過2200萬歐元（約2億港元），原因是該公司在退貨、產品資訊和訂單確認方面存在問題。這是法國近一年來第三次對Shein開罰。Shein稱這次罰款過重，表明將會提出上訴。



兩項罰款當中，Shein因訂單確認問題被罰1670萬歐元（約1.5億港元），另因退貨流程及環境品質資訊缺失遭罰580萬歐元（約5275萬港元）。DGCCRF指出，Shein未有遵守14天冷靜期內免費退貨的規定，也未依法揭露服裝的紡織、染色及製造國家，更未說明產品中微塑膠的存在，並稱每次機洗聚酯纖維材料都會釋放微塑膠，對環境構成威脅。

去年7月，該公司曾因「先加價再打折」的誤導性折扣被罰4000萬歐元（約3.6億港元）；去年11月，公司更因網站上出現類似兒童性玩偶及武器商品，引發社會強烈反彈。法國中小企業部長帕潘（Serge Papin）表示，將持續施壓直至Shein徹底改變做法，或退出法國市場為止。

2025年11月3日，中國快時尚電商品牌Shein即將入駐巴黎BHV Marais百貨前夕。（Reuters）

對此，Shein回應稱罰款「不成比例」，強調相關技術問題已解決且未對消費者造成實際損害，並誓言提出上訴。Shein還強調，其交易公平性與產品品質從未受到質疑，也未接獲相關客戶投訴。