Labubu母企泡泡瑪特　再獲中國巴菲特力撐　段永平斥近16億掃貨

人稱「中國巴菲特」的資深投資者段永平，近期連番掃入內地人氣玩偶Labubu母公司泡泡瑪特（9992）。據港交所披露易資料顯示，段永平於上周一（6日）於場內以每股平均價150元，購入1,059萬股泡泡瑪特，涉資15.88億元。



泡泡瑪特升3.3%，最新報155.6元。段永平最新對泡泡瑪特持股為1.018億股或7.65%，按最新價計算，貨值為158.4億元。

段永平對泡泡瑪特取態有明顯轉變

段永平過去對泡泡瑪特的態度在今年發生了戲劇性轉變。2025年泡泡瑪特行情走強時，段永平曾坦言「無法理解其商業模式」、明確不予布局。在去年三﹑四季度公司交出亮眼財報後，他改變觀點。

步步高董事长段永平

段永平於今年4月正式建倉

4月，段永平透過沽出看跌期權，正式建倉；5月在社交平台透露，全線清倉中國神華（1088），把兌現資金悉數投向泡泡瑪特。市場亦將此舉概括為「賣煤換娃」。

5月28日，泡泡瑪特創始人王寧公開表示，泡泡瑪特將繼續深耕IP孵化與運營，真正成為一家世界級的企業，做出世界級的品牌。

圖為2026年3月23日，財經事務及庫務局局長許正宇（右）在第四屆「裕澤香江」高峰晚宴期間與泡泡瑪特創辦人、主席及行政總裁王寧（左）會面。 （政府新聞處圖片）

泡泡瑪特在今年5月中旬，發布今年首季業務狀況公告，整體收益按年錄得75%至80%增幅，各區域業務全線增長，增長動能持續釋放。

中國市場為增長核心引擎，收益按年大升100%至105%；海外市場多點開花，美洲、歐洲及其他地區收益分別按年升55%至60%及60%至65%，亞太區收益亦按年增25%至30%。渠道端方面，中國線上渠道表現突出，按年勁增150%至155%；線下渠道同步錄得75%至80%的穩健增長，線上線下協同發力推動業績攀升。

開幕式上，一棕一藍兩隻Labubu人偶身著定製世界盃球衣，登上舞台，共同托起迷你大力神杯，憨態可掬的模樣瞬間點燃全場氣氛。（小紅書）

此外中金發表研究報告指出，在2026年美加墨世界盃開幕式上，泡泡瑪特的LABUBU作為世界盃歷史上首個協力廠商IP亮相舞台。

該行認為，這有望帶動LABUBU及泡泡瑪特在美洲文化圈乃至全球市場進一步提升認知度，並標誌著中國IP潮玩公司全球化發展達到新高度。

中金重申泡泡瑪特為行業首選股

該行維持泡泡瑪特2026及27年的經調整淨利潤預測133億和155億元人民幣，又認為公司正處於歷史估值低位，短期具備事件催化，中期業績有望改善，重申為行業首選股，續予目標價218元，評級為跑贏行業。