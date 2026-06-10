泡泡瑪特︰非Labubu產品去年佔美國市場收入5成

泡泡瑪特（9992）營運總監司德表示，去年非Labubu產品銷售額約佔美國總收入的50%，至於日本、韓國和東南亞等地區，非Labubu角色的銷售額已佔其當地銷售額的大部分。



司德指出﹕「去年人們對Labubu的重要性過分強調了。Pop Mart的其他IP亦取得強勁增長，並獲得大量用戶和粉絲，但都被Labubu光芒掩蓋了」，又表示「Twinkle Twinkle 星星人」已成為亞洲增長最快的IP之一。

泡泡瑪特（Pop Mart）創始人王寧。（人民日報）

司德預計，海外員工幾年後佔總員工人數將由目前的20%至30%，增至約50%。他又預測，鑑於Pop Mart目前擁有更完善的產品組合、更充裕的現金流和更高的品牌知名度，公司只需幾年時間就能複製其在國內取得的成功。

泡泡瑪特正與Sony合作拍攝Labubu電影，司德表示最快可能在2028年夏季上映。另外，Labubu今年將於包括世界盃和第100屆梅西感恩節巡遊中亮相。

司德表示，公司對去年的增長感到滿意，雖然經歷了一些困難，但仍感到高興，盡管今年情況有所回落，但反而增強信心，表示一旦意識到全球機會有多大，自然會更加堅定信念，也更願意投入更多資源。