Nvidia及Tesla遭知名「大空頭」沽空　明言就科企巨額投AI感質疑

人工智能（AI）概念近年成為投資者關注焦點，不過電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry，對AI仍然抱持懷疑態度。上周披露已建立新的淡倉，沽空芯片龍頭Nvidia（英偉達）、電動車巨頭Tesla（特斯拉）以及安碩半導體ETF。



他於上周四（9日）在其Substack平台發文，進一步剖析他所看見的AI交易核心矛盾，並指出市場目前同時存在兩種相互抵觸的論述：

「各大超大規模雲端服務商（Hyperscalers）一方面宣稱需求將永久增長，另一方面又表示這波龐大的資本支出只會持續3至4年。」

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

稱Meta及亞馬遜等需於4年後開始縮資本開支

Michael Burry分析稱，Nvidia的業務模式需要市場對其高價AI芯片維持長期、近乎永無止境的持續需求，以支撐其高估值與營收增長；然而，對於 Meta、亞馬遜與微軟等採購芯片的超大規模雲端服務商而言，最理想的財務情境卻是這波龐大的基礎建設擴張能在未來3到4年內大致完工，隨後縮減支出。

對於Nvidia目前的強勁業績，他認為其營收增長大致上是真實的，但目前的增長勢頭與未來的可持續性之間存在潛在落差。他寫道：「一旦AI運算瓶頸解除，不論以何種方式、何時發生，都將降低Nvidia營收的經常性比率（重複發生機率）。」

料晶片供不應求局面將扭轉

Michael Burry警告，隨著供不應求的局面扭轉，市場先前給予Nvidia晶片的「稀缺溢價」將會隨之消失。屆時無論是新款還是舊款晶片，其毛利率都將面臨下行壓力。

Michael Burry進一步指出，採購Nvidia芯片的超大規模客戶正面臨財務壓力。隨著數據中心建設熱潮推動AI相關資本支出急劇膨脹，這些企業的自由現金流已顯著惡化。

2026年5月27日，英偉達（Nvidia，又名輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在台灣台北舉行的Constellation員工全體慶祝活動中發表演講。（Reuters）

Michael Burry表示﹕「超大規模雲端服務商的自由現金流已接近零。」他又指出﹕「帳面利潤仍然存在，部分原因是折舊年限拉得較長，但真正歸屬於股東的實質盈餘並不如帳面般樂觀。」

市場開始關注，在未能清晰見到投資回報的前提下，這些企業還能承受多長時間的如此大規模投入。Michael Burry坦言，這亦是他本人憂慮所在。

明言第三扇門並不存在

針對現時市場上部分樂觀分析，即市場可能開啟所謂的「第三扇門」—— AI需求能無止境擴張，同時科技巨頭的資本支出逐步回落，令硬件供應商與大舉投資基礎建設的企業同時受惠。Michael Burry對此持否定態度。「不存在什麼第三扇門」，同時在文中斷言，表明硬件商與網絡巨頭之間很難在支出縮減的預期下同時維持高增長，市場對完美結局的期待恐怕將面臨考驗。