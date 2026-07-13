財經視野｜韓國去槓桿「釀」港ETF慘案！　7709市值蒸發逾800億

上周五剛登陸美股、勁升約13%的SK海力士，來到周一﹙13日﹚韓國市場開市時段，「大熱倒灶」，全日狠瀉15.37%，低見184.5萬韓元，且較6月25日的歷史高位回調約36%。



港股市場方面，南方兩倍做多海力士﹙7709﹚失守60元關口，收市報59.9港元，瀉33%，成交額達到201億港元。



市值一個月內蒸發逾800億

該ETF現時市值約460億港元，而上月中一度突破1,300億港元，超越盈富基金﹙2800﹚成全港第一。換言之，該ETF規模在短短不足1個月內，大大縮水逾830億港元。

與此同時，該ETF溢價已大大收窄，甚至出現輕微折讓。據發行商官網顯示，即日估計每單位資產淨值為58.2835港元。

南方兩倍做多海力士﹙7709﹚

KIS下調Q2業績預期

消息面上，韓國本地券商KIS（Korea Investment & Securities）今日發報告預計，SK海力士二季度營業利潤將達到60.4萬億韓元，比市場一致預估的65萬億韓元低8%。但該機構強調這僅是因長期供應協議（LTA）計入後對盈利預測的正常調整，並不代表行業增速放緩。

研究員Chae Min-sook指出，利潤不及預期的核心原因在於：SK海力士的高帶寬內存（HBM）收入佔比高於競爭對手，導致其平均售價（ASP）漲幅低於行業平均水平。不過她認為，這一局面將從Q3起得到改善——隨着HBM4進入全面量產，ASP增速將回升至市場均值。她估計，第二季度DRAM和NAND閃存的平均售價分別較上一季度上漲了約30%和50%。

Chae還將今明兩年的營業利潤預測較此前分別下調了9%和11%，但強調這反映的是計入存儲器製造商長期供應協議後的價格假設正常化，而非盈利能力惡化。她維持目標股價380萬韓元和「買入」投資評級不變。

韓國半導體供應商SK海力士的存儲晶片。（Reuters）

監管機構再出招謀「去槓桿」

另外，有見散戶瘋炒槓桿ETF，韓國監管機構屢出招謀「去槓桿」，也成為SK海力士深度回調原因之一。

據韓國金融監督院的聲明，其負責人呼籲該國資產管理公司對ETF產品承擔更大的責任。院長李燦鎮今日會見了20家資產管理公司的首席執行官和韓國金融投資協會的負責人，他表示，隨著ETF市場快速擴張，資產管理公司的責任也日益加重。

李燦鎮呼籲這些公司在宣傳此類產品時確保投資資訊的準確性，並提醒資產管理公司要更加密切地關注其產品與LP公司之間的跟蹤誤差和差異。

此外據市場消息，市場對相關產品面臨更嚴格限制的預期持續升溫。韓國金融監管當局正對單一股票槓桿ETF展開全面整治。監管層已要求資產管理公司提交抑制市場波動的補救方案，由財政經濟部、金融委員會、韓國銀行及金融監督院組成的「F4」高層協調機制也已介入，將就相關對策作出正式決定。

另有媒體援引韓國金融投資業界消息稱，韓國金融當局已向各資產管理公司發出要求，請其就單一股票槓桿ETF可能引發的市場波動提出具體改善建議，當局將在匯總業界意見後，正式啟動波動性抑制方案的制定工作。青瓦台政策室長在新聞發佈會上表示，F4會議正在密切關注單一股票槓桿ETF對市場的影響，「若有必要採取補救措施，將在F4市場狀況檢查會議上作出決定」。