韓股大時代｜SK海力士ADR掀美個股槓桿ETF熱潮　6產品下周齊發

SK海力士ADR在周五（10日）正式登陸美國股市，並且觸發新一輪與該股掛鈎的槓桿產品面世。ProShares、Leverage Shares和Rex Shares等發行商正籌備推出兩倍做多SK海力士ADR的產品，部分也在籌備反向產品。



據發行商網站訊息，至少六款產品將於下周推出。

2025年8月25日，圖為韓國晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）的標誌。（Reuters）

SK海力士槓桿ETF在韓國市場極受歡迎。SK海力士、三星電子及掛鈎槓桿產品合計佔韓國股市交易額的70%以上，加劇了KOSPI指數的波動。

摩通稱個股槓桿ETF面世非健康信號

摩根大通資產管理韓國股票基金經理John Cho表示：「散戶活動的部分元素似乎越來越受動量驅動，單隻股票ETF的增長放大了大盤股的交易量和波動性。槓桿ETF的出現並非健康信號，可能預示着周期後期的散戶行為。」

分析師表示，單隻股票槓桿產品的集中度已開始影響其旨在追蹤的股票。新一批美國上市槓桿ETP意味着每日再平衡資金流將擴大，可能加劇本已高企的波動性。

傑富瑞全球股票策略主管Christopher Wood在一份研究報告中表示，韓國近期的股市回調是「自然且健康的」。（Getty Images）

另一方面，近期韓股氣勢明顯減弱，以今日收市價7475點計算，與高位相比，累計跌幅超過20%。投資銀行傑富瑞全球股票策略主管Christopher Wood在一份研究報告中表示，韓國近期的股市回調是「自然且健康的」。

Christopher Wood指出，在AI疲勞情緒下，投資者開始尋找尚未參與AI交易的更便宜的價值股。但隨着AI資本支出競賽繼續，「賣鏟子」交易依然有後勁。

料上游供應商仍是最大受益者

他表示，上游供應商仍將是最大受益者；並指出超大規模雲服務提供商即將發布的業績公告將為AI題材提供下一次壓力測試。他表示，關鍵問題在於，預計的數據中心熱潮是否會轉化為實際建設的項目。