投行觀點｜季績期殺到　大摩料美企業績強勁　推動股市升勢擴散

美國股市走勢個別，其中道指再創新高，不過反映科技股走勢的納斯達克指數只能於高位徘徊。摩根士丹利策略師表示，除科技巨頭之外，美股其他股票也有望在本輪業績期公佈強勁業績，從而推動股市漲勢進一步擴散。



由Mike Wilson領導的團隊表示，標普1500綜合指數成分股的中位數公司目前每股收益增速超過10%，爲疫情後復甦以來的最佳表現。此外，分析師仍在上調可選消費和運輸行業的利潤預期，這兩個行業均與經濟增長密切相關。他於報告內指出﹕「我們預計，隨着中位數股票盈利韌性的推動，市場上漲範圍將繼續擴大。」

美股次季業績期周二開始

美股二季度業績期將於周二（14日）拉開帷幕，大型銀行將率先公佈業績。根據彙編數據，分析師預計標普500指數成分公司利潤將增長23%，這一增幅將成爲除重大經濟衰退後的復甦階段外，歷史上表現最強勁的時期之一。

摩根資產管理﹕青睞美日及新興市場股票

此外摩根資產管理第三季度在多資產投資組合中維持偏好風險的策略，青睞美國、日本及新興市場股票，以及美國高收益債券。

對於歐洲股票，採取中性立場；鑑於歐洲經濟增長面臨下行風險，對歐洲債券採取多頭策略。