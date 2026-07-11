海力士赴美首秀大漲超12% 市值逼1.3萬億美元 位居美股第11位
撰文：格隆匯
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備受市場矚目的全球HBM存儲龍頭SK海力士周五在美首日上市一度大漲超18%，報176.34美元，總市值升至1.28萬億美元，超越美光科技，位居美股市場第11位。該股收市報168.01美元，較定價149美元高12.8%。
SK海力士此次IPO定價149美元，募資規模高達265億美元，一舉超越2014年阿里巴巴218億美元發行規模，刷新了外國企業赴美IPO紀錄，僅落後SpaceX上月750億美元融資，位列全美歷史上第二大股票發行。不過，本次發售股份僅佔SK海力士總市值不到3%，流通盤相對有限。
值得一提的是，此前美股市場上的唯一純正存儲標的只有美光科技。而作為手握全球56.4% HBM市場份額、深度綁定英偉達供應鏈的核心標的，SK海力士的赴美上市填補了美股AI存儲龍頭空白。
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