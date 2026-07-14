投行觀點｜野村撐AI投資週期未見頂　捧長鑫為A股最偉大股票之一

AI熱潮近年推升半導體板塊急漲，雖然市場近期回調，但野村大中華區半導體及科技首席分析師滕喆安認為，是次修正屬健康調整。他指出，AI基礎建設的投資週期至今仍未見頂，隨著全球超大型雲端巨頭持續擴大資本開支，加上數據中心建設加快，預料AI伺服器市場於2026及2027年將連續兩年維持約七成以上的強勁增長，又看好長鑫存儲A股上市的發展。



費半急漲後回吐 雲端巨頭陷入「Go Big or Go Home」死鬥

滕喆安指出，費城半導體指數（SOX）自3月底至6月中旬升逾一倍，其後出現調整，主要反映市場正消化供應鏈失衡、雲端行業2027年自由現金流的壓力、先進技術落地進度以及利率等宏觀風險。不過他強調，超大型雲端巨頭為了維持核心競爭力，勢必持續加碼AI基建，全球市場已陷入「Go Big or Go Home」的博弈。

野村大中華區半導體及科技首席分析師滕喆安（左）認為雲端巨頭已陷入「Go Big or Go Home」的博弈。（高嘉怡 攝）

受惠於AI token需求飆升及代理型AI的急速發展，野村調高2026年全球AI伺服器營收，由原先預測的58%大幅增至78%。同時，首度預測2027年AI伺服器市道營收成長率，料仍可達到 76%。目前市場共識預期前五大雲端服務商（CSP）的資本支出在 2026 年增長 80% 後，2027 年僅會增長 25%，而滕喆安認為，這樣的市場預期顯得有些過於保守。

內地擬砸2萬億建數據中心 儲能及機器人板塊第三季迎爆發

野村中國科技與電信行業分析師段斌表示，中國AI投資仍處於追趕全球階段，近期市場傳出中國未來五年將投入約2萬億元人民幣發展AI資料中心，反映官方持續推動自主AI供應鏈建設，加上大型模型企業及雲端業者持續加碼投資，將有助帶動中國AI基建需求。

至於人形機器人板塊，野村大中華先進製造產業分析師樊揚指預期中美的龍頭企業將於第三季正式落實量產。他估計，美國今年出貨量約2.5萬台，上下浮動1萬台，而中國全年出貨量則有望衝破5萬台大關。另外，儲能板塊亦全面受惠於AI數據中心動工及電網更新升級的需求，料今年全球儲能系統裝機量可按年增長逾15%。

看好長鑫存儲A股上市

針對市場關注的長鑫存儲（CXMT）A股上市，滕喆安認為，這將是 A 股有史以來上市最偉大的股票之一。從基本面來看，當前全球記憶體週期迎來史無前例的爆發，無論是產能擴張速度還是技術突破，長鑫存儲都是這場記憶體短缺風暴中的受益者。

滕喆安認為，長鑫存儲將是 A 股有史以來上市最偉大的股票之一。（資料圖片）

中國市場消耗了全球約 25% 的記憶體需求，但本土供給產能僅佔約 10%。這高達 15% 的市場真空，在滕喆安眼中，正是長鑫存儲長線成長的巨大紅利。以 DRAM 行業為例，過去 20 年間市場的資本支出佔銷售額的比率通常維持在 25% 至 45% 之間，然而今年因 AI 爆發帶動營收激增，比率被稀釋到15%，這意味著全球記憶體大廠，包括長鑫存儲，必須在未來 3 年內將資本支出瘋狂加倍，才能將開發產能的速度跟上賣貨的速度，這將帶來半導體設備與材料產業的長線牛市。