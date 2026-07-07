李頴彰｜過半內地進口晶片經港轉運：香港扼守全球半導體交易命門

李頴彰律師專欄

根據彭博 (Bloomberg) 於本年6月3日刊登的專題報導，並據中國海關數據分析，2026年首5個月，中國進口晶片總值約達2,390億美元 (折合約1.74兆人民幣或1.86兆港元) 。其中約1,240億美元(折合約9,672億港元)，即約52%，經由香港轉運。報導亦指出，相關比例不僅創下歷史新高，亦較十年前約三分之一的水平顯著上升。這組數據的意義，絕不僅限於反映貿易流向的變化，更清楚顯示香港在全球半導體供應鏈中的功能，正於地緣政治壓力與市場調整之下進一步鞏固，並被重新界定。對於近年屢次「唱衰」香港、甚至斷言「香港已死」的人而言，面對這些具體而客觀的數據，確實應該從此「收聲」。



提供可信賴的交易環境

晶片不是普通貨品，亦不是一般大宗商品。其流通高度依賴制度安排、物流效率、文件處理、資金流動與交易信任。換言之，晶片貿易的關鍵，從來不只是貨物如何運送，而是整個交易能否在高價值、高時效、高敏感度的條件下順利完成。香港之所以再次突顯其作用，正因為它長期累積的商業制度，仍然足以支撐這類高端交易。

香港的優勢，並不在於本地生產晶片，而在於其作為國際商貿及金融樞紐的功能。作為自由港，香港不徵收進口關稅，資金流動相對自由，法律制度亦一向被國際市場視為穩定而可預期。再加上香港航空貨運網絡密集，對高價值、低體積、對時效要求極高的貨品尤其有利。晶片正正屬於這一類貨品。對供應商、採購商、銀行、保險公司及物流服務商而言，最重要的不是單一運輸環節，而是整個交易能否在可信、可操作、可預測的制度環境中完成。香港的價值，正正在於提供這種環境。

晶片貿易樞紐不可替代

彭博相關分析亦顯示，香港在晶片貿易中的角色，並非單一方向的轉口，而是一個多向匯流的節點。經香港流轉的晶片來源相當多元，既包括中國本地供應，也包括台灣、南韓、新加坡等地的貨源。這一點十分關鍵，因為它反映香港並不是一條簡單的物流通道，而是一個承接不同來源、再分配到不同市場的中介平台。從供應鏈角度看，這種多向連結的功能，比單純的地理位置更加重要。當不同來源的晶片、文件與資金都需要經過同一個制度平台處理時，香港的樞紐價值自然提升。

這亦解釋了為何美國近年加強對中國晶片出口管制之後，香港的轉運功能不但沒有消失，反而變得更重要。美方確實限制了中國取得部分最先進的美製晶片，尤其是高端人工智能晶片，對中國接觸前沿技術造成一定阻力。然而，出口管制從來不等於需求消失。只要市場需求仍然存在，供應鏈便會尋找替代路徑。當某些產品受限，交易自然會向其他未被完全限制的來源地、產品類別及轉運地移動。香港正是在這種調整過程中，成為企業與市場高度依賴的中介地。

因此，香港晶片轉運量上升，不能簡單理解為偶然現象，而應視為市場對政策壓力的結構性回應。外部限制越強，供應鏈越傾向透過更複雜的路徑維持運作。政治壓力越大，交易越需要一個制度穩定、商業熟悉、物流高效的中介樞紐。在這個過程中，香港的制度優勢、金融能力與地理位置便同時發揮作用。它不是被動承接貨物流轉，而是主動成為複雜供應鏈重新組織時最可信的節點。

優勢在於處理敏感交易

這個現象亦足以反駁近年部分對香港前景過分悲觀的論調。若一座城市真的已經死去，它不會在全球最敏感、最講求效率的科技貿易中，仍然承擔如此大比重的轉運功能。不會在資金流動、法律服務、貨運安排與跨境商業協調方面，繼續成為各方依賴的節點。亦不會在面對外部政治壓力之下，仍然展現出高度適應能力。事實剛好相反。香港沒有因為唱衰而失去功能，反而在新的國際環境中，證明了自身作為國際商貿樞紐的韌性與實際價值。

同時，評估香港的經濟角色，不能只看一般貨櫃貿易的走勢。近年部分內地港口及沿海城市在普通貨運方面的確取得更大份額，這是全球物流重組的一部分。不過，半導體及高價值電子產品並不等同於一般貨物。這類貨品對交易安全、貨權確認、跨境支付、保險安排及法律保障有更高要求，而這正是香港仍然具備明顯優勢的地方。香港的核心功能，不在於處理所有貨物，而在於處理那些最複雜、最敏感、最需要制度可信度的交易。

平台功能轉向高增值領域

從更宏觀的層面看，彭博的數據亦反映出一個重要的地緣經濟現實：在全球供應鏈日益碎片化的年代，真正有價值的，不只是生產能力，更是中介能力。誰能夠同時整合物流、金融、法律與商業信任，誰就更有機會在變局中維持優勢。香港正正具備這種能力。它不是單靠地理位置維持存在，而是靠多年累積下來的制度條件、國際聯繫與市場信任。這些因素，令香港即使在外部環境變得更複雜的情況下，仍然能夠在高端貿易中保持關鍵地位。

此外，香港的角色還可從另一角度理解。外界之所以長期低估香港，其中一個原因，是把香港簡化為一個受制於單一政治敘事的城市，忽略了它在國際商業網絡中的實際功能。事實上，香港的活力並不只體現在街頭人流或旅遊數字，更體現在它是否仍能為跨國企業、金融機構與供應鏈參與者提供可依賴的平台。晶片貿易的最新數據，正好說明這種平台功能沒有消失，只是轉向更高增值、更重制度、更講求信任的領域。這比單純的表面繁榮，更能反映一座城市的真正實力。

彭博報導所分析的數據，不只是反映中國晶片進口路徑的改變，更說明香港在全球科技供應鏈中的中介地位，正在新的國際環境下持續鞏固。出口管制可以改變路線，卻未必能消除需求。政治壓力可以提高交易成本，卻未必能取代制度優勢。香港今日仍然是亞洲最重要的高價值貿易節點之一，這不是口號，而是由市場行為與貿易數據共同印證的事實。對於當年那些動輒斷言「香港已死」的人來說，彭博這組數據已經提供了最直接、最有力的回應。香港並未死亡，反而在變局之中，展現出更強的韌性與更清晰的功能定位。

作者李頴彰是執業律師，暨南大學國際關係學院政治學博士候選人。



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