會財局年報揭審計短板　盯五大高危位　首份執法報告罰款逾千萬

會計及財務匯報局（會財局）今日（14日）發布《2025-26年度查察報告》及首份《年度執法報告》，揭示過去一年本港審計行業在質素提升上「有進展但未夠均勻」，並點名五大持續「高危」範疇，要求業界立即整改。同時，首度公開的執法報告更顯示，會財局年內共施加超過1,170萬港元罰款，其中涉及上市實體審計失當行為的罰款佔約1,000萬港元，向市場發出強烈問責信號。



查察發現：大型事務所技術成熟 惟高危領域屢現短板

會財局在剛完成的第二個三年查察週期（2023-24至2025-26）中，對39間會計師事務所進行定期查察，審視90個已完成審計項目，當中包括58個上市實體審計項目。報告指出，雖然大型事務所普遍展現較成熟的專業技術能力，但在收入確認、資產減值評估、持續經營能力評估及舞弊風險識別等高度依賴專業判斷的領域，業界表現仍屢現短板，急需改善。

會計及財務匯報局主席孫德基博士強調，局方採取「主動及以風險為本」的監管方針，不只改正缺失，並要預防風險，目標只有一個：「審計質素不容妥協」。

會計及財務匯報局主席孫德基博士認為事務所的審計質素需提升。（張偉賢攝）

五大監管紅線出爐 事務所須即時應對

因應市場環境日益複雜，會財局明確點出五大持續高度關注領域，要求事務所領導層必須親自督導整改。會計及財務匯報局查察部主管劉建汝表示，未來將在人力資源管理、審計收費與競爭、跨境審計以及新興科技應用的安全風險上著手。

她表示，審計團隊必須人手充足、具備相應技能及行業經驗，並確保有效履行項目及質素覆核職責。在審計收費方面，高質素審計的所需資源需相稱，商業壓力絕不可影響核數師客觀性。她強調事務所必須堅守「質素為先」文化，確保核數師嚴格質詢管理層的重大假設。

會計及財務匯報局查察部主管劉建汝認為事務所必須堅守「質素為先」文化。（張偉賢攝）

首份執法報告曝光 年內完成81宗調查 22宗紀律處分

今年會財局首度發表《年度執法報告》，以透明方式整合由處理投訴、調查至紀律處分的整個執法流程。報告年度內，局方共完成81宗調查及查訊個案及22宗紀律處分個案，合共罰款超過1,170萬港元，並在適當個案中實施暫時吊銷註冊及取消執業證書等嚴厲處分。

會計及財務匯報局紀律處分部主管梁惠珊表示，會財局將公開譴責事務所以及核數師的失當行為，並以風險為本和利及公眾利益為先，採取主題式執法，集中處理個案，為求將個案處理得精準到位。

會財局歸納出六大重點執法主題，向業界發出嚴正警告，包括質素管理及監控制度存在缺失；重大審計缺失及不恰當的審計意見；系統性逾期歸檔及不當倒簽工作底稿；違反註冊規定；違反核數師獨立性規定；違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引。

會計及財務匯報局調查部主管鄭銘駒表示，未來的執法方針將繼續在事務所以及監控機制為重點，確保商業考量不會凌駕於質素之上。並且查察一些重大審計缺失，避免審計師提出誤導意見，並且調查報告將保持公開透明，以確保公眾利益實體安全。

會計及財務匯報局調查部主管鄭銘駒認為商業考量不該凌駕於質素之上。（張偉賢攝）

未來執法焦點 劍指公眾利益實體審計缺失

展望未來，會財局表明將重點處理質素管理及監控制度缺失，以及公眾利益實體審計項目出現重大審計缺失（尤其可能導致不恰當審計意見）的個案。此外，其他涉及高度公眾利益的非公眾利益實體工作，例如受規管實體的審計，亦成為執法重點之一。

會計及財務匯報局行政總裁賴翠碧表示，審計就像身體檢查，找出有問題的地方並想辦法解決。而會財局所做的查察任務簡單分成兩部分，第一，向造成失當行為的事務所以及核數師問責，了解問題所在。第二，執法以減低問題發生的機會，保障公眾利益以切合社會期望。

賴翠碧嚴正指出，審計不應被視為一項可以任意壓縮的成本，審計師的工作不是「簽個名就得」。 高質素審計是良好管治、提升投資者信心及維護市場誠信的重要支柱。我們敦促事務所及董事會摒棄以成本主導的思維，應以質素為先。