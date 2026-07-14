會財局年報揭審計短板 盯五大高危位 首份執法報告罰款逾千萬
會計及財務匯報局（會財局）今日（14日）發布《2025-26年度查察報告》及首份《年度執法報告》，揭示過去一年本港審計行業在質素提升上「有進展但未夠均勻」，並點名五大持續「高危」範疇，要求業界立即整改。同時，首度公開的執法報告更顯示，會財局年內共施加超過1,170萬港元罰款，其中涉及上市實體審計失當行為的罰款佔約1,000萬港元，向市場發出強烈問責信號。
查察發現：大型事務所技術成熟 惟高危領域屢現短板
會財局在剛完成的第二個三年查察週期（2023-24至2025-26）中，對39間會計師事務所進行定期查察，審視90個已完成審計項目，當中包括58個上市實體審計項目。報告指出，雖然大型事務所普遍展現較成熟的專業技術能力，但在收入確認、資產減值評估、持續經營能力評估及舞弊風險識別等高度依賴專業判斷的領域，業界表現仍屢現短板，急需改善。
會計及財務匯報局主席孫德基博士強調，局方採取「主動及以風險為本」的監管方針，不只改正缺失，並要預防風險，目標只有一個：「審計質素不容妥協」。
五大監管紅線出爐 事務所須即時應對
因應市場環境日益複雜，會財局明確點出五大持續高度關注領域，要求事務所領導層必須親自督導整改。會計及財務匯報局查察部主管劉建汝表示，未來將在人力資源管理、審計收費與競爭、跨境審計以及新興科技應用的安全風險上著手。
她表示，審計團隊必須人手充足、具備相應技能及行業經驗，並確保有效履行項目及質素覆核職責。在審計收費方面，高質素審計的所需資源需相稱，商業壓力絕不可影響核數師客觀性。她強調事務所必須堅守「質素為先」文化，確保核數師嚴格質詢管理層的重大假設。
首份執法報告曝光 年內完成81宗調查 22宗紀律處分
今年會財局首度發表《年度執法報告》，以透明方式整合由處理投訴、調查至紀律處分的整個執法流程。報告年度內，局方共完成81宗調查及查訊個案及22宗紀律處分個案，合共罰款超過1,170萬港元，並在適當個案中實施暫時吊銷註冊及取消執業證書等嚴厲處分。
會計及財務匯報局紀律處分部主管梁惠珊表示，會財局將公開譴責事務所以及核數師的失當行為，並以風險為本和利及公眾利益為先，採取主題式執法，集中處理個案，為求將個案處理得精準到位。
會財局歸納出六大重點執法主題，向業界發出嚴正警告，包括質素管理及監控制度存在缺失；重大審計缺失及不恰當的審計意見；系統性逾期歸檔及不當倒簽工作底稿；違反註冊規定；違反核數師獨立性規定；違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引。
會計及財務匯報局調查部主管鄭銘駒表示，未來的執法方針將繼續在事務所以及監控機制為重點，確保商業考量不會凌駕於質素之上。並且查察一些重大審計缺失，避免審計師提出誤導意見，並且調查報告將保持公開透明，以確保公眾利益實體安全。
未來執法焦點 劍指公眾利益實體審計缺失
展望未來，會財局表明將重點處理質素管理及監控制度缺失，以及公眾利益實體審計項目出現重大審計缺失（尤其可能導致不恰當審計意見）的個案。此外，其他涉及高度公眾利益的非公眾利益實體工作，例如受規管實體的審計，亦成為執法重點之一。
會計及財務匯報局行政總裁賴翠碧表示，審計就像身體檢查，找出有問題的地方並想辦法解決。而會財局所做的查察任務簡單分成兩部分，第一，向造成失當行為的事務所以及核數師問責，了解問題所在。第二，執法以減低問題發生的機會，保障公眾利益以切合社會期望。
賴翠碧嚴正指出，審計不應被視為一項可以任意壓縮的成本，審計師的工作不是「簽個名就得」。 高質素審計是良好管治、提升投資者信心及維護市場誠信的重要支柱。我們敦促事務所及董事會摒棄以成本主導的思維，應以質素為先。