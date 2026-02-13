會財局發公開信　提醒會計師保障IPO審計質素　鞏公眾對市場信心

自去年起本港新股相當熾熱，不過新股質素卻成日益惹來市場士關注。會財局今日（13日）向所有就擬為計劃在港交所上市的公司擔任申報會計師的公眾利益實體核數師發出公開信，表達了對IPO審計項目急速增長的關注，並提醒公眾利益實體核數師肩負的重要責任，包括保障審計質素、維護獨立性及專業誠信，以及鞏固公眾對香港資本市場的信心。



會財局指出，注意到有公眾利益實體核數師在現有公眾利益實體審計項目之上，承接了大量IPO審計項目。這種急速增長令人憂慮有關核數師是否具備足夠的專業能力和資源，以在不影響審計質素的前提下履行其專業職責。

在公開信中，會財局清晰闡述了對公眾利益實體核數師的主要期望，並重申其在維持財務報告質素及香港資本市場信心方面的核心作用。

這些期望包括：

1. 將審計質素及專業誠信置於首位

2. 確保具備足夠對IPO項目的專業知識及資源

3. 致力於可持續的資源管理策略以保障審計質量

4. 履行項目合夥人及審計質素覆核人的關鍵角色

5. 針對IPO審計項目的其他具體期望

敦促核數師進行資源評估

會財局強烈敦促所有公眾利益實體核數師立即進行全面的資源評估，認真評估自身是否具備履行現有及新增 IPO 審計項目的能力和資源。會財局將要求公眾利益實體核數師提供其最新的 IPO 審計清單、承接新 IPO 審計業務的計劃，以及其资源的詳細資料。

為確保審計質素不受影響，會財局將密切監察公眾利益實體核數師如何確保在業務增長同時維持審計質量、獨立性、誠信及專業水平。若發現任何公眾利益實體核數師未能符合既定期望，會財局將加強監查，並作出必要的監管干預。

會財局歡迎公眾利益實體核數師就公開信中提及的事項進行對話，並鼓勵開放和積極的溝通，以協作方式應對潛在挑戰，推動審計質素的持續提升。