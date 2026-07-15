長鑫科技｜阿里投資、內地版「海力士」招股　發行價定為8.66元

中國記憶晶片巨頭長鑫科技即將登陸科創板，募資規模預計最高達到約666億元人民幣，投資者將密切關注市場對這一規模巨大的IPO的承接能力。



周二晚發布的公告顯示，長鑫科技此次IPO發行價定為每股8.66元人民幣。投資者股票申購將於周四開始。公告顯示，在超額配售選擇權行使前，預計募集資金總額約579億元；超額配售選擇權全額行使後，預計募資約666億元，約為此前預估規模的兩倍。

全球第四大DRAM製造商

據彭博報道，總部位於安徽合肥的長鑫科技是中國第一、全球第四大動態隨機存取記憶晶片(DRAM)製造商。在中美科技領域競爭不斷加劇之際，該公司的發展程度將是一個重要窗口，以觀察中國能否擺脫對三星電子及SK海力士等國外記憶晶片依賴，並實現推進人工智能自主發展的雄心。

「這可能是中國A股有史以來上市的最好的科技股之一」，野村國際大中華區半導體及科技行業分析師滕喆安表示，目前中國在記憶晶片方面的自給率仍然低於其自身需求，該公司在未來幾年可能進一步獲得市場占有率。

在全球記憶晶片嚴重短缺之際，該公司計畫將IPO募集的資金用於存儲器晶圓製造量產線技術升級改造、DRAM存儲器技術升級，以及下一代前瞻技術的研發等。此前據知情人士透露，該公司計畫今年將產量提高一倍，並打造覆蓋晶片設計、製造到最終封裝的完整產業鏈。

報道又指，作為中國最受矚目的上市項目之一，此次IPO戰略配售占據總發行數量的一半占有率。公司上市將為現有股東帶來巨額財富，其中包括合肥市政府背景的投資平台、國家集成電路產業投資基金等國有股東。阿里雲計算、另一家記憶晶片供應商兆易創新也在大的機構投資者之列。

長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

市場壓力

然而，報道認為，對於部分投資者而言，這次發行也引發了焦慮。AI泡沫擔憂已令晶片股近期在全球市場承壓，波動明顯加劇。在這一背景下，長鑫科技規模巨大的IPO可能進一步對A股市場資金帶來壓力。

從歷史經驗表明，此前那些吸納了海量流動性的超大型IPO，往往標志著股市走勢出現轉折。招商證券在此前一份研究報告中表示，在募資規模超過200億元人民幣的巨無霸上市前一個月，A股市場通常出現階段性預熱，而在上市後一周主要指數平均收益及上漲概率均有所回落。

「包括我在內的許多投資者都很緊張，擔心這最終會重蹈中國以往某些明星股上市的覆轍——事後來看，那些轟動一時的上市往往標志著行業周期的頂部，市場需要數年時間才能恢復，」上海有譜投資管理有限公司總經理王明利表示，他目前正對硬科技板塊保持觀望。

不過，滕喆安表示，只要AI需求在結構上繼續保持積極，且超大規模雲服務商能夠繼續投入資本開支。無論長鑫能吸引走多少資金，最終整個市場仍能夠將其消化。