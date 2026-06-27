不堪記憶體成本飆升　Apple積極遊說白宮　放行採購中企長鑫晶片

英國《金融時報》週五（26日）引述知情人士報道，美國科技巨頭蘋果公司（Apple）正在積極遊說特朗普政府，希望獲得豁免，準許其向已被美國軍方列入黑名單的中國最大記憶體晶片商「長鑫存儲」（CXMT）採購晶片。此舉旨在抒解近期因人工智能（AI）爆發導致記憶體價格大漲、迫使蘋果罕見加價而引發的巨大財務壓力。



報道引述六位知情人士的話稱，蘋果剛於週四罕見地提高了MacBook和iPad的價格，此舉隨即導致其市值單日蒸發了2630億美元，創下該公司歷史上單日第二大跌幅。蘋果將漲價歸咎於「不可持續」的記憶體價格，並表示只能將成本轉嫁給消費者。而確保長鑫存儲成為內存供應商，將有助於緩解蘋果被現有供應商擠壓的局面。

Apple logo（unsplash@Laurenz Heymann）

為此，蘋果在一個多月前就已與美國商務部接洽，並一直將遊說目標鎖定在政府其他官員和華盛頓的盟友身上。事實上，這項遊說活動是在上個月北京「習特會」之後發起的。在此之前，以及雙方去年10月於韓國會晤之前的幾個月裡，美國一直沒有推出可能影響中國企業的新技術出口管制措施。

報導指出，蘋果目前其實並未被法律禁止從長鑫存儲或另一家中國記憶體大廠「長江儲存」（YMTC）購買晶片。不過，五角大樓已將這兩家公司列入「1260H」中國軍工企業名單，該名單旨在向美國實體發出風險信號，雖會帶來聲譽風險，但多數情況下不產生法律後果。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

然而，蘋果若試圖從這兩家中國記憶體冠軍企業採購晶片，勢必招致國會強烈反對。眾議院中國委員會共和黨主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）對《金融時報》稱，「蘋果選擇與中國軍工企業合作將是一個嚴重的錯誤。幫助中國共產黨成功實現其控制關鍵供應鏈的計劃，將使美國的科技產業和經濟更加依賴中國，而此時我們必須與盟友建立安全的科技供應鏈。」

這並非蘋果首次涉足中國存儲晶片。早在2022年，蘋果就曾考慮從長江儲存購買晶片用於在華銷售的iPhone，當時時任參議院情報委員會首席共和黨議員馬可．盧比奧（Marco Rubio）曾警告蘋果「是在玩火」，若繼續購買將受到「前所未有的嚴格審查」。一位美國前官員也對此警告，若允許蘋果從接受中國補貼的公司購買內存，美國可能會失去另一個產業。

長鑫存儲，近期在美國對中國的屢屢出現。今年2月，五角大樓曾更新1260H名單，但不到一小時便撤回，有消息指是白宮不滿五角大樓有人將長鑫與長江儲存移出。直到本月，五角大樓重新發布名單，這兩家公司再度赫然在列。根據規定，被列入名單的企業自今年6月30日起不能被美國國防部直接採購，2027年起不能間接採購。

長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

2016年，合肥長鑫存儲項目啟動。（網上圖片）

此外，據路透社援引知情人士報道，長鑫存儲與中國AI初創公司DeepSeek等100多家公司，去年已獲一個跨部門委員會批準列入商務部的「實體清單」（貿易黑名單）。然而，出於特朗普政府試圖避免與北京緊張關係升級、且美中當時正進行艱難的貿易戰談判，商務部負責工業與安全的副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）自2025年底以來一直試圖避免將中企落實列入，導致該名單至今仍被暫緩公布。

目前尚不清楚蘋果能否成功獲得美國政府的保證，尤其是要求商務部承諾不將長鑫存儲正式列入「實體清單」。

對於美方頻頻動用出口管制工具，中國外交部發言人林劍曾在例行記者會上應詢時強調，中方一貫反對美方泛化國家安全概念，濫用「實體清單」等出口管制工具遏制打壓中方企業，美方應停止將經貿科技問題政治化、工具化和武器化。