專家訪談｜金發局︰世紀一遇挑戰助港突圍　東盟企業擬來港融資

市場波動風險持續，最新中東局勢再起變動。金發局主席洪丕正表示，香港正在面對世紀難得一遇的挑戰及機遇，就是市場存在較大不確定性，包括地緣政治及政策等方面的風險，國際環境變得混亂及支離破碎。而他近期接觸的投資者及企業，他們都希望尋求能夠同時具備增長、穩定及政策可預期的市場，相信香港能夠突圍而出，因為香港是全球少數具備這些優勢的地區之一，於資本市場、財富管理、數字資產及人民幣國際化等領域發揮增長及分散風險的策略作用。



內地跨境資金管制無礙本港財管發展 望拓理財通產品及額度

洪丕正表示，香港去年以來金融服務表現佳，包括資本市場、資產管理、家辦及銀行等多方面，今年以來相關趨勢也持續。他並相信，這是結構性回升，地緣政治等風險令多元化投資需求上升，而目前並需要去區分「噪音」，和結構性長期增長趨勢，而香港具備優勢。金發局角色將包括推動東盟中東及中亞等連接，人才培訓等。

對於內地近期收緊跨境資金流出管制，會否影響香港財富管理地位，金發局董事會成員盧彩雲表示，會支持措施去令資金活動能處於合規途徑，去保障投資者，而與證監會也正在傾談希望拓展「理才通」，特別是在產品及額度方面，故對於未來香港財富管理業務發展持有樂觀態度。而數據也顯示，香港在吸引家辦數目及資產管理規模，都在增長。

需區分「噪音」和結構性長期增長趨勢

副主席馮華健表示，據他了解，有很多東盟及中亞企業考慮來港上市或者融資，相較以往單純拓展產業等為主。受到地緣政治風險加大影響，來港上市或者建立第二個基地，香港可作為區域總部，以作為企業對沖風險政策之一。

行政總監董一岳補充，其實他所接觸的來自非洲退休基金等，也對香港表示興趣，希望能夠幫助理連接內地機遇。而金發局也會繼續推動香港與東盟及中東連接，中亞也將會在下月到訪視察當地。而除新朋友，也會加強與舊朋友歐美等傳統市場的連接。

下月推報告建議增對耐性資本吸引力 優化退市機制

董一岳並預告，金發局會在未來幾個月推出政策建議報告，包括下月關於資本市場的建議，例如提升對長期耐性資本吸引力，提升金融基建、優化互連互通及IPO退市機制等，而明年則將有針對新科技對於經濟影響等方面的報告。

金發局今日發表其2025至26財政年度報告，闡述金發局於2025年4月1日至2026年3月31日期間，在推動香港金融服務業發展方面的關鍵舉措與成果。

金發局為推動香港金融業發展，於年內合共發表六份政策研究報告及刊物。（資料圖片）

275項政策建議逾七成獲採納

該局推動香港金融業發展，年內共發表六份政策研究報告及刊物，包括一份具高度影響力的概念文件，為資本市場發展勾劃策略藍圖，以及一份探討優化大宗商品市場，以支持香港持續轉型的報告。

自2013年成立以來，金發局已提出275項政策建議，其中201項已獲香港特別行政區政府跟進，採納比率達73%，充分彰顯金發局在協助政策制訂、推進香港金融生態圈蓬勃發展方面的影響力。