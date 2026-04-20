金發局︰美國投資者來港投資態度更開放　外資漸由低配轉向再平衡

金發局近期赴美外訪，主席洪丕正表示，觀察到國際持份者對深化與香港及更廣泛亞洲市場連繫的興趣正不斷提升，全球財富組合正進行審慎而有序的策略性調整，香港具備優越條件，為全球資本提供安全、穩定及可預測的平台。



見及美國投資者 更願將資金配置來港

洪丕正表示，據其對於美國投資者態度的觀察，其已經更趨開放，願意將資金配置來香港，否則去年的股市成交不會錄得倍升。

此外，去年的幾宗大型IPO，最大的基石投資者均來自西方，當中就包括美國。而論及今年IPO趨勢，洪丕正就表示，粗略估算，今年首季IPO數量已經達到去年整體的三分之一，相當於已經超過去年同期進度，因此興趣仍然強勁。

他透露，據其了解，有一間原本只在美國營運的基金，最近決定在香港設立辦公室，在IFC租了漂亮的辦公室，同時聘請了負責股票、外匯、固定收益及商品的團隊，並且拿到了牌照，這些都是非常實際的例子。

外資由低配轉向平衡 中東局勢或助港吸引資金

他續指，過去數年間，外國投資者對於香港及周邊地區的整體配置都較低，現在是將資產進行再平衡，即便中港股市都已經上漲不少，但較美國的估值仍然偏低，故而香港需要繼續說好自己的故事，因為市場有時仍然對於法治及監管等因素存在誤解，認為是無法投資的，但現在已經逐漸在調整這種看法。

針對近期中東戰局，洪丕正直言中港市場是具備吸引力的，因為投資者純粹是看風險和回報，經濟增長以及政策的穩定性才是投資者關注的，而香港正具備這樣的條件，因此亦都會專注中東的主權基金等資金流向。

而問及美國警告銀行，不能處理涉及非法目的的伊朗資金，洪丕正指出，其實此類反洗錢活動自從911之後，已經發展得非常成熟，香港在反洗錢方面更是做得非常好，在國際都具備高水準。

冀引入企業發揮「雪球效應」 四大板塊最獲外資關注

引進重點企業辦公室將於今日公布第六批重點企業名單，洪丕正指出，希望可以發展「雪球效應」，「越滾越大」，吸引不同類型級別的企業來港，建立良好的生態圈。

金發局董事會成員辛葆璉表示，愈來愈多內地企業及跨國公司選址香港作為企業財資及融資區域中心。不單是內地企業經由香港出海，例如韓國的美妝品牌等消費企業，在進入中國市場之前，也會先將香港市場作為試驗田。

她指出，時下外資對於本港投資較為感興趣的板塊，就包括金融、與內地相關的科技產業、醫藥健康以及消費。