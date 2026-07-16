AI泡沫論｜台積電上季多賺77%　上調全年資本開支最多至640億美元

台積電公布第二季業績。季內稅後純利約7,065.6億新台幣，按年升77.4%，按季增長23.4%，每股盈利27.25元新台幣，折合美國存託憑證（ADR）每單位為4.31美元。

不過在業績公布後，台積電ADR股價下挫，最新報404.3美元，跌3.6%。



台積電大幅上調今年資本支出和營收預期，反映出公司對全球AI基礎設施需求的信心，目前預計2026年資本支出為600億美元至640億美元，高於此前預估的520億美元至560億美元。

2025年4月18日，台灣新竹，圖為台積電在新竹科學園總部的辦公大樓一景。（Getty）

以美元計上季收入約增4成

台積電還預計，以美元計價的營收增幅將略高於40%，較此前的逾30%亦有上調。

台積電第二季合併營收1.27萬億元新台幣，按年升36%，按季升12%。若以美元計算，第二季營收為402億，按年增33.7%，較前一季增12.0%。

營業利潤7,666億元新台幣，按年升65.4%，按季升16.3%。毛利率為67.7%，營業利益率為60.3%，稅後純利率為55.6%。

2023年1月24日，美國亞利桑那州，位於鳳凰城的台積電工廠大樓前台。（Getty）

先進製程收入佔比達77%

2納米製程出貨佔全季晶圓銷售額3%，3奈納米製程出貨佔30%，5納米製程出貨佔33%，7納米製程出貨則佔11%。總體而言，包含7納米及更先進製程的先進製程營收達到全季晶圓銷售金額的77%。

另一方面，《彭博》報道，台積電計劃再投入1,000億美元以擴大美國晶片製造能力。一位美國官員表示，此舉將該公司的總投資計劃擴大至2,650億美元。

這位官員稱，新增的1,000億美元將用於建設四座晶片工廠，使其在美國的晶圓製造廠最終達到10個，封裝廠兩座。