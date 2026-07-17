Bitcoin大戶Strategy再增美元儲備　摩通稱助緩虛幣沽壓

摩根大通分析師在最新報告中指出，Strategy近期將美元儲備從25.5億美元增至30億美元，足以覆蓋約20個月優先股股息支付，對於Bitcoin（比特幣）前景是一個令人鼓舞的信號。



該行指出若Strategy能將美元儲備重建至覆蓋兩到三年股息的水平，將緩解市場對其未來可能被迫出售Bitcoin以支付優先股股息的擔憂。與此同時儘管現貨Bitcoin ETF資金流近期波動劇烈，芝加哥商品交易所Bitcoin期貨與永續合約本周均錄得正流入，而這類流量通常由機構投資者而非散戶驅動，與現貨ETF的資金流出形成對比。

Strategy創辦人Michael Saylor。（Getty Images）

稱散戶入市支持公司普通股股價

此外，與Strategy掛鉤的槓桿ETF過去七周資金流相對穩定且保持正向，主要由散戶買入推動，這對Strategy普通股股價構成支撐，使其免於跌破比特幣持倉的資產淨值。Strategy總裁兼行政總裁Phong Le本周較早時候明確表示，公司資產負債表非常安全，除非Bitcoin跌至約8,000美元至10,000美元區間才會開始擔憂債務相關風險，並計劃在STRC優先股重返100美元面值後發行更多以進一步增持比特幣並擴充美元儲備。

摩根大通同時重申，Strategy並非比特幣面臨的主要結構性威脅，更大的風險在於通過許可制系統推廣區塊鏈技術，這對公鏈及其代幣並不產生利好。

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

專家指Bitcoin波幅已收窄

另一方面，據《Cointelegraph》引述Real Vision首席加密貨幣分析師Jamie Coutts表示，比特幣可能正在進入熊市的後期階段，下跌勢頭開始放緩。

Coutts指出，與上一個市場周期相比，比特幣的波動性下降了約50%，這表明當前的下跌可能不如以往的熊市那麼嚴重。然而，Coutts也警告說，市場很少會如此完美地遵循歷史模式。「他們基本上是按自己的節奏來。目前，所有趨勢指標顯然都是看跌的」。

好的一面是，一些早期技術跡象表明拋售壓力正在緩解。「我開始看到動量指標在較長時間框架上出現看漲背離。這表明加速，或者更確切地說，負動量正在減緩，但這並不意味着從技術角度來看，我們已經走出了熊市」。