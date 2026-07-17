42間公司遷冊來港　公司註冊處︰本地公司數目近161萬間　創新高

公司註冊處統計數字顯示，2026年上半年新註冊的本地公司和經遷冊公司總數近12.25萬間。截至上月底，根據《公司條例》註冊的本地公司和經遷冊公司總數達160.97萬間，數字創歷史新高。



非香港公司總數1.6萬間

上半年，共有903間非香港公司在香港新設立營業地點並根據《公司條例》註冊。截至6月底，註冊非香港公司的總數達1.6萬間，同創歷史新高。

兩間保險公司已遷冊來港

公司遷冊制度於去年5月23日開始實施，推行首年市場反應正面。截至2026年6月底，該處接獲70份申請，當中42間公司已成功遷冊來港，其中包括兩間保險公司及一間上市公司。該等公司的原註冊地包括英屬維爾京群島、盧森堡、開曼群島及百慕達等。

電子查冊服務方面，上半年公眾查閱文件影像紀錄的數目為258.61萬宗。

港6月破產呈請824宗

破產管理署最新數據顯示，2026年上半年，本港破產呈請錄得4,553宗，較去年同期減少517宗或10.2%。法院發出的接管或破產令共錄得4,389宗，較去年同期減少19宗或0.4%。強制清盤呈請錄得491宗，較去年同期增加97宗或24.6%。

單計今年6月，本港破產呈請有824宗，按月增加96宗或13.2%，按年增加6宗或0.7%；法院發出的接管或破產令錄905宗，按月增加152宗或20.2%，按年增加170宗或23.1%；強制清盤呈請錄97宗，追平2005年6月以來最高水平，按月增加26宗或36.6%，按年增加18宗或22.8%。