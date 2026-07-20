滙豐將放榜　高盛料上季多賺25%　另預測獅王今年第3季恢復回購

滙豐控股（0005）將於8月4日公佈2026年第二季業績。高盛發表研究報告，預料滙豐上季基礎稅前利潤達102億美元，按年升25%、按季升2%，較市場預期高出4%。



高盛指出，滙豐按季增長主要受惠於信貸成本降至40個基點，預期不會再出現與中東衝突相關的額外撥備，而第一季升高的撥備亦是受到一次性信貸相關費用影響。此外，在香港銀行同業拆息稍為上升帶動下，銀行淨利息收入料按季增長3%。

升滙豐目標價至181元

高豐續指，展望季度表現以外，市場焦點將繼續集中於滙豐財富管理業務表現，特別是跨境監管政策的最新進展及其對財富資金流入的影響。資本及股東回報方面，在因收購恒生而暫停三個季度後，預計滙豐將於本季恢復股份回購，該行預測第二季業績將宣佈15億美元的股份回購計劃，完成後普通股股權一級資本比率（CET1）仍將維持於約14%的穩健水準。

高盛將滙豐2026至2029財年的每股盈利預測上調最多1.6%，主要反映更為有利的利率前景，將12個月目標價由165元上調至181元，維持「買入」評級。

恒生銀行在今年初已被滙豐私有化。（鄭子峰攝）

滙豐在今年初時完成對恒生銀行私有化後，外界將焦點落入滙豐如何處理恒生持有的高風險貸款組合情況。

據英國《金融時報》引述消息報道，滙豐正向投資者洽售恒生銀行的高風險貸款。據報，近數月，滙豐已向債權投資者開放查閱恒生的貸款資產組合。然而，消息人士稱，談判過程或將阻力重重，私人債務基金購入這批貸款會要求大幅折價。

滙豐稱續採取常規措施管理投資組合

報道引述滙豐指出，該行的首要任務仍然是支持客戶，將繼續採取常規措施來管理整體投資組合，這是該行審慎風險管理方法的一部分。

去年9月，彭博引述知情人士指，滙豐罕有地採取直接參與的舉措，推動恒生加快出售不良房地產債務組合，後者正處於出售一系列價值逾30億美元（約234億港元）房地產貸款組合的初階。