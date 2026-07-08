友邦滙豐化？杜嘉祺據報擴主席權力積極參與營運　有管理層感不安

前滙豐（0005）主席杜嘉祺（Mark Tucker）去年10月重返友邦（1299），擔任獨立非執行董事。外電報道，其將在滙豐的強勢作風，帶來友邦主導戰略事務，一反過往由前任主席謝仕榮在任14年來較為「放手」的管理風格。消息人士透露，杜嘉祺已參與審視公司架構、效率及評估各部門運作，此舉令部分管理層感到不安。



彭博社報道，在杜嘉祺領導下，友邦已擴大主席的的職責範圍，主席擁有更大的權力，包括與行政總裁李源祥共同製定策略以及指導董事會工作。

一反前主席作風 與CEO共同製定策略及指導董事會工作

《彭博》報道，在杜嘉祺領導下，友邦已擴大主席的的職責範圍，主席擁有更大的權力，包括與行政總裁李源祥共同製定策略以及指導董事會工作。友邦新增了兩位非執行董事，其中包括曾為杜嘉祺手下的前友邦人力資源主管Shulamite Khoo，以及中資的微眾銀行董事長。

知情人士並稱，一些高階主管對杜嘉祺最近發起的與顧問公司麥肯錫的合作感到措手不及，該公司將審查友邦的員工團隊、結構和營運效率。杜嘉祺曾以獨特的管理風格詢問公司在環境、社會和治理（ESG）永續性方面向外部利害關係人和公眾公佈了哪些目標，以及如何追蹤這些指標。

有分析認為，杜嘉祺在滙豐的形象更像是執行董事長，而不是非執行董事長。這也意味著，如果其以非常務實的方式推動戰略，那麼任何首席執行官都需要更擅長運營執行。

聘請顧問公司審查員工團隊、結構及營運效率

知情人士透露，雖然謝也收到了關於各項指標的年度更新報告，但員工面臨的問題遠不如杜嘉祺那麼詳細。與擔任友邦保險主席14年的謝仕榮相比，杜嘉祺採取了更為親力親為的方式。

知情人士透露，雖然一些員工對杜嘉祺的做法表示擔憂，但也一些高階主管對此表示歡迎，認為這是改善公司治理和加速工作進度的一種方式。友邦拒絕對相關消息置評。

分析認為其將滙豐作風帶來友邦

有分析認為，杜嘉祺在滙豐的形象更像是執行董事長，而不是非執行董事長。如今，他重返自己加入滙豐之前曾執掌的友邦，並以類似的強硬手段重塑香港最大的壽險公司。這也意味著，如果其以非常務實的方式推動戰略，那麼任何行政總裁都需要更擅長運營執行。

杜嘉祺在擔任滙豐主席期間，親自挑選了三位行政總裁，大幅裁員並出售業務，這對於一家世界最大銀行的董事長來說，實屬罕見地展現如此大的權力。