滙豐出手拆恒生「債彈」　傳洽售恒生高風險貸款　惟談判阻力重重

滙豐（0005）在今年初時完成對恒生銀行私有化。有報道指出滙豐正向投資者洽售恒生的高風險貸款，並且將恒生的貸款資產組合開放予投資者查閱，不過私人債務基金尋求較大幅度折讓買入有關貸款組合。



英國《金融時報》引述消息報道，滙豐正向投資者洽售恒生銀行的高風險貸款。

據報，近數月，滙豐已向債權投資者開放查閱恒生的貸款資產組合。然而，消息人士稱，談判過程或將阻力重重，私人債務基金購入這批貸款會要求大幅折價。

滙豐稱續採取常規措施管理投資組合

報道引述滙豐指出，該行的首要任務仍然是支持客戶，將繼續採取常規措施來管理整體投資組合，這是該行審慎風險管理方法的一部分。

去年9月，彭博引述知情人士指，滙豐罕有地採取直接參與的舉措，推動恒生加快出售不良房地產債務組合，後者正處於出售一系列價值逾30億美元（約234億港元）房地產貸款組合的初階。

恒生銀行（資料圖片）

在去年10月初，滙豐宣布以逾千億元，向恒生其他股東提出購入持股，以私有化恒生。當時滙豐政總裁艾橋智表示，提出私有化，與恒生本身需要處理的商業房地產債務問題無關。他指出香港商業房地產面對的周期性挑戰，已看到開始有所穩定，相信中期來看，供需也會有所改善。

強調私有化與處理恒生商業房地產貸款無關

他又指出對於恒生相關商業房地產債務問題，會繼續目前的管理方式進行管理，當然會存在短期挑戰，但會與客戶一起去管理相關挑戰，這是未來數季需要進行的工作。

艾橋智表示，恒生本身是財務方面非常強勁的銀行，資金流水平也強勁，估計能夠短期內應對到相關挑戰。此次私有化提議，相信對於恒生來說，能夠在管理資本等方面更具備彈性及效率。