美股對沖需求增　反映夏季更波動　與兩原因有關

環球股市動力較今年上半年明顯減退。外媒分析指出，股市上漲勢頭正在減弱，而樂觀的盈利預期正受到密切關注，這是預示夏季將充滿波動的兩個跡象。



隨着投資者面臨日益增多的擔憂，整體看漲情緒正受到挑戰，市場波動性正在悄然上升。人工智能相關交易的平倉正在引發強勁的市場輪動。對對沖的需求正在迅速上升。

個別股票波動情況更趨劇烈

Nations SkewDex指數（衡量標普500指數可能出現的尾部風險）已飆升至4月以來的最高水平，這可能進一步推高其他波動率指標。儘管恐慌指數仍低於20，遠未達到令人擔憂的水平，但單隻股票的劇烈波動正在模糊整體趨勢。

推動動量交易的核心AI相關股票價格波動加劇，但與今年上半年不同的是，「股價上漲、波動率上升」的敘事似乎已不復存在，取而代之的是，股價急劇下跌，同時波動率持續攀升。

2024年5月22日，美國紐約，圖為達利奧在《華爾街日報》舉辦活動中發表講話。（Reuters）

「鱷王」稱美股泡沫指標迫近2000年高位

日前人稱「鱷王」的橋水基金創辦人達利奧表示，當前美股泡沫指標已逼近1929年和2000年高位，未來3年至10年難有豐厚回報。

他稱泡沫往往因新技術亢奮和借貸催生，最終常因貨幣政策收緊，現金需求激增，而由紙面財富轉向出清。