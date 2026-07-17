Q2營收不及預期、下調全年指引！　Netflix早段重挫逾一成｜美股

美東時間7月16日，奈飛公布了其2026財年第二季度的財務報告。儘管營收和淨利潤雙雙實現兩位數增長，但由於第三季度指引低於市場預期，疊加全年指引下調，奈飛股價美股開市早段重挫10.45%。



《單身即地獄5》預告片截圖（YouTube@Netflix K-Content）

營收淨利雙增，缺乏驚喜

具體來看，公司第二季度營收125.6億美元，按年增長13.4%，但略低於分析師預期的125.8億至125.9億美元區間。

淨利潤34億美元，按年增長近9%；營業利潤41.9億美元，按年增長11%，營業利潤率33.4%，略低於去年同期的34.1%。

奈飛在財報中指出，上半年內容攤銷增長較快是利潤率按年下降的主要原因，預計下半年內容攤銷增速將放緩，全年攤銷增幅約10%。

調整後每股收益0.80美元，高於市場預期的0.79美元，略高於公司自身指引的0.78美元。

Q2自由現金流僅為15億美元，遠低於去年同期的23億美元。主要原因之一是派拉蒙Skydance支付的28億美元分手費——派拉蒙在贏得華納兄弟探索的競購後向奈飛支付的這筆費用，導致當期現金稅支出大增。

四大區域全線增長，拉美增速領跑

分區域表現來看，奈飛的收入增長在全球各地區均實現兩位數增長。

其最大市場美加區域第二季度按年增長10%，低於過去四個季度的平均增長水平。拉美地區增速加快，以21%的增速領跑全局。至於EMEA（歐洲、中東、非洲）和APAC（亞太地區）兩大區域的季度營收雙雙創下歷史新高，分別突破40億美元和15億美元關口。

奈飛還發布了2026年上半年的收視數據，今年上半年觀看時長突破970億小時，創下公司歷史新高。

公司表示，儘管今年受到冬奧會和世界盃的競爭影響，但這一數字仍代表2026年上半年2%的增長率，高於2025年1.5%的增長率。

Q3指引不及預期，全年營收預期下調

公司預計第三季度營收128.6億美元、每股收益0.82美元，分別低於市場預期的130.1億美元和0.84美元。

公司還將2026年全年營收預期區間從此前的507億至517億美元收窄至510億至514億美元。

奈飛重申其廣告業務2026年全年收入目標為30億美元，保持按年翻倍的增長節奏。公司在電話會上透露，與美國廣告主的Upfront談判已進入"高級階段"，預計未來幾周內將完成簽約。

直播體育內容——包括女足世界盃、NFL賽事、MLB賽事和WWE摔角——成為吸引廣告主的核心賣點。

生成式AI加速落地，內容製作提效

奈飛還在財報中重點提及了生成式AI在內容製作中的應用。

2026年至今，已有約300部奈飛作品使用了"GenAI工作流"，主要集中在後期製作環節，包括大規模群眾場景、戰鬥場面和世界建立鏡頭等。

聯合CEO Ted Sarandos表示：「偉大的作品需要偉大的藝術家，AI不會改變這一點。AI將為創作者提供更好的工具，讓他們將願景變為現實。」