歐盟重罰阿里巴巴5.5億歐元　為DSA立法以來破紀錄罰單

歐盟執委會日前（20日）宣布阿里巴巴集團（9988）旗下跨境電商平台AliExpress（全球速賣通），因違反《數位服務法》的多項規定，未能妥善評估與降低平台上非法、不安全及仿冒產品的傳播，遭重罰5.5億歐元，並要求限期內提出改善方案。



目前港股今日（21日）開市，阿里巴巴股價維持在118元水平，波幅徘佪在115至121元之間。



阿里巴巴股價維持在118點水平，波幅徘佪在115-121點之間。（Getty)

據彭博消息，自2024年以來，歐盟委員會一直根據《數字服務法》(DSA)對這家中國公司的一系列問題展開調查，並於去年升級了調查。

調查指出，全球速賣通的廣告和推薦系統加劇了違規商品的擴散，且平台對違規商家的懲罰機制執行不彰。

歐盟委員會對全球速賣通展開調查。(Getty)

全球速賣通在人力配置方面也存在重大缺失，未能安排足夠人員審查平台內刊登的商品，而平台的推薦演算法及廣告系統，更在商品遭下架前持續推送相關內容，使非法商品接觸到更多消費者，進一步擴大散播範圍。

此外，其平台針對違規賣家的處罰措施執行不力，未能有效遏止違規的行為；商品分類審查機制也容易規避，賣家只需故意填寫錯誤分類，即可避開平台管控。

全球速賣通在人力配置方面違規賣家的處罰措施處理不當。（Getty)

自《數字服務法》2024年全面生效以來，歐洲在執行該法方面變得更加強硬，針對社交媒體公司和線上市場平台展開調查並處以罰款。該法下前兩筆罰款分別是去年12月對埃隆·馬斯克旗下X社交平台處以1.2億歐元，以及今年5月對中國電商巨頭Temu處以的2億歐元罰款。

歐盟委員會科技事務執行副主席Henna Virkkunen表示，全球速賣通銷售了不符合歐盟環境和安全標準的產品。她在記者會上表示：「這對我們的消費者非常危險，對遵守我們所有規則的企業也不公平。」

歐盟委員會科技事務執行副主席Henna Virkkunen認為全球速賣通的不當行為損害到消費者利益。（Getty)

阿里巴巴在一份聲明中表示，全球速賣通將對這一決定提出上訴。公司表示「我們對歐盟的決定和不成比例的罰款感到意外，我們表示不贊同。」「阿里巴巴集團每年促成超過300億歐元的歐洲品牌產品在中國銷售，而我們服務歐洲消費者的全球速賣通業務規模要小得多。」

全球速賣通須在10月20日前提交一項計畫，以糾正其在評估和緩解系統性風險方面的不足。監管機構隨後將有兩個月時間通過最終決定，並設定實施該計畫的時間表。