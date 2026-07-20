美股｜道指收市跌307點　納指逾1%升幅全蒸發　阿里巴巴ADR飆4.6%

市場關注本周多家科企巨頭將公布季績，同時關切中東局勢發展。美股周一（7月20日）先升後跌，道指在早段曾漲265點後，至收市倒跌307點；納指最多曾升295點或1.15%，至收市輕微倒跌0.05%。



圖為2025年9月22日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳的螢幕上展示美國國旗。（Reuters）

本港時間7月21日

【04:23】微軟升2.1% Tesla跌近3%

道指收市報51,839.26點，跌307.16點或0.59%；納指收報25,508.07點，跌12.17點或0.05%；標普500指數收報7,443.28點，跌14.41點或0.19%。

微軟升2.15%，為升幅最大道指成份股。有報道指Google母公司Alphabet正開發用於運行其人工智能（AI）模型的新晶片，帶動公司股價漲1.51%。其他重磅科技股方面，Amazon升1.12%、AI晶片龍頭Nvidia升0.23%；Tesla跌2.96%、蘋果公司（Apple）亦跌2.14%。

【04:04】中概股指數收漲0.90%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.90%。其中，阿里巴巴ADR升4.67%。

2025年1月9日，法國巴黎附近伊西萊穆利諾（Issy-les-Moulineaux）的微軟（Microsoft）辦公室，微軟標誌。（Reuters）

【03:47】油價約升1% 美元指數上升

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報83.23美元，漲0.74美元或0.90%。倫敦布蘭特期油收報89.22美元，漲1.12美元或1.27%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.95，漲0.19%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報162.50，約升0.03%。

【03:42】現貨金價徘徊4,000美元 Bitcoin升上6.5萬美元

金價微跌。現貨黃金每盎司最新報4,010.33美元，跌7.27美元或0.18%；日內曾低見每盎司3,983.04美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,094.55美元、24小時內約升1%。

【03:25】恒指夜期收報24,602點 高水40點

恒指夜市期指收報24,602點，升132點，較恒指收市25,143點，高水40點，成交17,420張。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

本港時間7月20日

【22:51】Alphabet升近3% SanDisk漲逾4%

道指最新報52,010點，跌135點或0.26%；納指最新報25,631點，升111點或0.44%；標普500指數現報7,4747點，升16點或0.23%。

有報道指Google母公司Alphabet正開發用於運行其人工智能（AI）模型的新晶片，受此消息提振，Alphabet股價現漲2.84%。多隻晶片股上升，美光科技（Micron Technology）和閃迪（SanDisk）分別漲3.16%和4.42%。

其他重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升1.22%、Amazon漲1.10%；蘋果公司（Apple）跌2.09%、Tesla挫1.84%。

【22:46】油價微跌 Bitcoin現報6.4萬美元

油價微跌。紐約原油期貨現時每桶81.56美元，跌0.22美元0.27%。倫敦布蘭特期油每桶報87.97美元，跌0.13美元或0.15%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,411.66美元、24小時內約跌0.2%。