投行觀點｜滙豐首席多元策略師沙盤推演美股　籲中期選舉前減倉

2023年初，Max Kettner曾逆華爾街共識而行，在通膨高企、利率快速上漲的背景下押注股市。這位後來也鮮少偏離這條道路的策略師如今卻表示，股票投資者應考慮在本財報季結束後減倉。



美國中期選舉2022：People fill out ballots during early voting at Westside Skill Center, Oct. 31, 2022, in Baltimore, Md. Midterm elections are being held on Tuesday, Nov. 8. （AP）

籲中期選舉前 「鬆開油門」

據彭博報道，滙豐控股首席多元資產策略師Kettner警告稱，過度高漲的市場情緒、財政刺激的減弱以及美國中期選舉的不確定性可能會引發回調。他表示，目前的倉位和情緒直逼2021年「經濟重開」交易期的水平，而一些美國信用卡數據已然顯示，消費支出在減弱。

Kettner指出，「大而美法案」與2009年應對全球金融危機的刺激規模相近，但這次的財政刺激效應主要集中在2026年上半年釋放，因此未來將不會有多少新的支撐。

「我認為，等到業績季於一個月到一個半月後結束，中期選舉到來之前，或許就是應該稍微鬆開油門的時候了，」他在接受彭博電視採訪時表示。

這張截圖來自伊朗2026年7月8日釋出的影片，其中可以看到據稱是伊朗已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）住所的現況。以色列和美國自伊朗戰爭爆發後，多次空襲該建築。（Reuters）

看漲的回報

Kettner在過去三年半的大部分時間裡都堅守看漲立場，甚至是在競爭對手出於對地緣政治或科技泡沫的擔憂建議轉向更安全資產的時候，他也無動於衷。最近他經受的一次考驗是伊朗戰爭爆發，當時Kettner非但沒有撤退，反而大幅增持了股票。

這一看漲策略帶來了回報。自Kettner在2023年2月將股票評級上調至增持以來，標普500指數已上漲近80%，這幫助他連續五年蟬聯Extel發達歐洲多資產策略師排行榜榜首。

「我們並非不管發生什麼都看漲，」Kettner在一次採訪中說道，並解釋說，有「極多」理由讓對股市保持樂觀。他表示，業內其他人過於強調地緣政治風險，而只關注歷史上最負面的案例意味著「你會忽略過去20年、30年、40年裡實際上並沒有出錯的其他大量經驗和數據。」

Kettner目前依然極度看好股市。他最近大步越過同行，將歐洲股票評級上調至「增持」，押注如果投資者對AI估值的擔憂爆發，歐股表現將遠遠優於新興市場股票。

不過他表示，隨著全球借貸成本下降和美國減稅等利好因素逐漸消退，2027年可能「挑戰性會更大一些」。他提醒說，近幾日市場情緒和倉位指標已開始發出一些預警信號，但他同時補充道，他的基本理論並未改變。

「就算過去幾年你基本都判斷對了，你也必須始終保持警惕，確保能夠對下去，」他說。

這張攝於2024年12月11日的設計圖片中，可以在一部手機上看到「Microsoft Azure」的字眼，而背景則是微軟的公司標誌。（Getty）

買入良機

關於中期選舉的具體風險，Kettner指出，民調顯示兩黨在參議院席位的爭奪中勢均力敵，這引發了人們對AI和數據中心監管的擔憂。這可能會讓科技行業全面承壓 —— 不僅僅是半導體行業與超大規模雲商之間的拉鋸，而是整個科技行業。他將這種回調描述為買入良機。

「這並不意味著熊市開始，但考慮到中期選舉、季節性和倉位過重等種種因素，是不是值得回調個5%-10%？我認為是的。接著，在中期選舉之後，可能就是再次買入的好時機。」

Kettner表示，超大規模雲商仍然是他在科技領域青睞的短期重點。他認為，產生驚喜的門檻很低：它們只需避免進一步增加資本支出，或者釋放出現金流可能並不為負的信號，就能構成積極的催化劑。