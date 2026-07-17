投行觀點｜美銀重提大熊市歷史　恐金價瀉至3315美元較現價挫17%

年初時，金價走勢氣勢如虹，更觸及每盎司5,600美元這歷史高位。可是2月底爆發美伊戰爭後，投資者擔心美國因為通脹高企而難減息情況下，金價從高位向下，並且失守4,000美元水平，較高位累計下跌28.5%，陷入熊市。大行美國銀行看淡金價前景，指出金價有機會下試3,315美元，即較現水平再跌16.7%。



美國銀行的技術策略師警告稱，黃金今年以來的回落可能仍有較大幅度空間，其走勢可能將與1980年和2011年金價大幅上漲後出現的毀滅性熊市相似。他們提出了一項分階段買入策略，建議只有當黃金價格跌至3,450至3,250美元區間時才完成全部配置。

報告稱已匯聚一系列看跌信號

美銀分析師在技術研究報告中指出，當前金價已經匯聚了一系列看跌信號，持續下跌的風險越來越大：死亡交叉形態、淨好倉水準偏高、出現警示性的頂部蠟燭線、TD序列耗盡信號，以及最近高點處RSI指標達到90，這一水平與1980年和2011年的金價頂部一致。

美銀提出了一項令人警醒的歷史對比：自1970年以來的三次黃金大熊市，每次回檔幅度均至少達到此前上漲幅度的50%。 如果此次也重覆這一情況，那麼金價下行風險將指向3,315美元。

隨著金價回落，已有多間大行降低金價目標價。瑞銀策略師喬妮・特維斯表示，美債收益率的抬升加上市場持續計入後續加息預期，令金價顯著承壓。金價的下行風險已明顯放大，預期中的價格兑現時間點大概率將延後，本輪盤整周期會延續多久，不確定性大大增加。

金價已失守4000美元。（路透社）

聯儲局立場鷹派不利金價走勢

蒙特利爾銀行資本市場在第三季度大宗商品展望報告中指出，預計今年下半年黃金均價約為4625美元，較此前的預期下調了5%。「儘管如此，我們仍認為，如果低油價得以維持，從而支持新興市場需求反彈，黃金現貨價格仍有回升的空間。」

麥格理集團在最新發布的報告中將今年第三季度、第四季度的金價預測分別下調至每盎司4,450美元和4,300美元。分析師認為，中東衝突似乎已經結束，加上美聯儲立場更加「鷹派」，黃金的避險吸引力正持續減弱，黃金、白銀價格因此出現回落。

瑞聯銀行削金價目標至4800美元

此外瑞聯銀行（UBP）將年底黃金目標價下調至4,800美元。該行亞洲區自主投資組合管理主管Paras Gupta接受外電訪問時表示，目前黃金配置比例為中性，約為5%。

Paras Gupta表示，此前黃金的配置水平對其投資組合構成了最大的風險。該行希望看到中東停火協議得以維持，同時通脹和利率走勢更加明朗才增持其倉位。

Paras Gupta指出，金價近期回調反映了債券孳息率上升、利率長期維持在高位以及央行買入速度放緩。對目前沒有黃金持倉的投資者，他認為金價跌破每安士4,000美元將是一個極具吸引力的進場點。