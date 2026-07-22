平安集團據報特朗普加關稅後　凍結美私募市場投資　擬對歐增押注

《彭博》引述知情人士透露，於過去一年平安保險集團已凍結了對美國私募市場的新投資，這表明，在特朗普政府加徵關稅之後，平安的擔憂情緒仍未消退。



知情人士稱，在特朗普於2025年4月宣布全面加徵關稅後，平安停止了對美國私募市場的新投資，並且至今仍未恢復。由於事涉機密，知情人士要求匿名。

其中一位知情人士表示，平安已要求至少一家外部資產管理公司在目前正在接受新投資的全球基金策略中剔除美國資產。

傳要求基金剔出美國資產

此次凍結表明，即使在特朗普和中國國家主席習近平緩和緊張局勢並承諾成立新的委員會來管理貿易和投資之後，平安仍然對其在美國的風險敞口感到擔憂。

同時，人們對私募信貸也普遍感到擔憂。去年，汽車貸款機構Tricolor和汽車零件公司First Brand集團的倒閉，引發了人們對信貸市場「蟑螂」的討論。而最近，企業發展公司（即匯集小企業貸款的基金）也成為投資人擔憂的來源。

中國保險公司利用多種管道將資金投資海外，包括透過配額制系統。

報道引述知情人士透露，平安繼續投資於包括股票和債券在內的美國公開市場，因為這些市場的流動性使該保險公司能夠更迅速地做出反應。知情人士表示，該公司現有的私募市場投資承諾未受影響。

曾表示重新評估美資產

負責管理該保險公司海外投資業務的平安海外控股（Ping An Overseas Holdings）執行長兼董事長童愷（Hoi Tung）今年稍早曾表示，公司正在重新評估其在美國市場的投資曝險。

該海外業務部門的發言人在一份聲明中表示：「在經濟、法律或合規條件允許的情況下，我們將繼續擴大在中國境外的私募市場投資，特別是私募股權投資，以實現最佳的風險回報平衡。」

知情人士稱，總部位於深圳的平安目前正考慮增加在歐洲私募市場的投資曝險。這是中國機構投資者和跨國公司尋求在歐洲拓展業務這一更廣泛趨勢的一部分。

香港史密夫斐爾律師事務所（Herbert Smith Freehills）合夥人Benjamin Lohr表示：「我們觀察到中國投資者向歐洲進行多元化投資已有一段時間，但地緣政治和監管環境的變化加速了這一趨勢。」

Benjamin Lohr並指出﹕「保險公司尋求的是穩定的長期資產，且其涉及的外商直接投資監管負擔是可預期的。」