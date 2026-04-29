私募信貸危機｜摩通戴蒙警示︰信貸市場下行情況較預期嚴重

摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）再次警告，稱信貸市場的下行可能比預期更嚴重，表示私募信貸領域有超過1,000家公司，或許意味當經濟周期轉變時，並非所有公司都能表現良好。



戴蒙表示：「有些公司可能很出色，但我保證並非所有1,000家公司都如此。因此，在我看來，由於這一點及承銷標準，我們已這麼久沒有經歷信貸衰退，所以衰退一旦來臨，情況會比想象的更壞。」

他補充﹕「情況不會很糟，只是比人們想象的私募信貸情況更糟」（It won't be terrible，it'll just be worse than people think in private credit），又指這種情況可能也適用於某些銀行。

2025年10月21日，摩根大通（JPMorgan Chase）位於美國紐約市的新總部大樓 。（Reuters）

擬籌百億美元用於私募策略

隨著市場對規模達1.8萬億美元的私募信貸市場擔憂日益加劇，近幾個月來戴蒙也對一些問題發出警告。他此前發布的年度信函中表示，私募信貸「可能並不」構成系統性風險，日前再次重申這一觀點。

不過，摩通並沒有回避私募信貸領域。摩通的資產管理機構正與機構投資者洽談，計劃籌集上百億美元用於一項私募信貸策略，摩通商業銀行家將負責發起貸款。