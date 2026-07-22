投行觀點｜滙豐再獲唱好　摩通升目標價至200元　維持買入評級

滙豐控股（0005）將於下月初公布第二季業績，在公布業績前，「獅王」再獲大行唱好，摩通將滙豐目標價調高近一成，由182元調高至200元，維持「增持」評級。



摩通並調高滙豐2026至2028年每股盈利預測約2%，主要受更強勁的銀行業務淨利息收入帶動，預期管理層或將2026年淨利息收入指引由約460億美元上調至約470億美元。摩通預期手續費收入增長勢頭略為增強，但部分被成本上升所抵消。

高盛早前升滙豐目標價至181元

高盛亦發表報告調高滙控12個月目標價近一成，由165元上調至181元，維持「買入」評級。

高盛預期滙豐第二季基礎稅前利潤102億美元，按年增長25%，按季增2%，較市場預期高出4%。按季增長主要受惠於信貸成本下降，預期不會再出現與中東衝突相關的額外撥備。此外，在香港銀行同業拆息稍為上升帶動下，銀行淨利息收入料按季增長3%。

高盛又稱，在因收購恒生而暫停三個季度後，預計滙控本季恢復股份回購，預測滙控第二季業績將宣布15億美元的股份回購計劃，完成後普通股股權一級資本比率（CET1）維持約14%的穩健水平。

摩通升渣打目標價至295元

此外摩通亦調高渣打（2888）目標價7%，由275元上調至295元，維持「增持」評級，反映強勁收入抵消成本增長高企，預測渣打今年淨利息收入增長2%。