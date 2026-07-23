中國版SpaceX？星河動力智神星一號8月首飛　7噸級液體火箭可重用

近日，在無錫國際會議中心舉辦的「數智太空．安全未來——商業航天產業高質量發展論壇」上，北京星河動力航天科技股份有限公司執行總裁夏東坤透露，該公司自主研製的智神星一號中大型可重複使用液體運載火箭，計劃於今年8月中下旬實施首飛。



這款火箭是內地民營商業航天首款7噸級可複用液體火箭，全長52米，芯級直徑3.35米，起飛總質量283噸，起飛推力350噸，基礎兩級構型200公里近地軌道運力可達7噸，拓展捆綁構型運力能夠提升至14噸。

智神星一號詳細圖集▼▼▼

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精準匹配低軌衛星網路、大型遙感星座組網的主流市場需求，補齊內地民營火箭5至15噸運力區間的產品空白。

動力系統為自研CQ-50液氧煤油發動機，一子級採用七台發動機並聯佈局，二子級配備單台真空型機型，發動機支援32%-105%深度變推、多次重複點火，整套動力系統累計完成超20000秒長時熱試車，可靠性經過充分地面驗證。

火箭一子級設計垂直回收方案，官方標定可重複使用次數不少於25次，成熟複用後能將單位發射成本，壓縮至傳統一次性火箭的四分之一左右。

技術成熟複用後，能將單位發射成本壓縮至傳統一次性火箭的四分之一左右。（星河動力官網）

按照星河動力分階段驗證規劃，本次8月首飛僅完成基礎入軌任務，不會開展一級回收測試，核心目標是完整採集全箭動力、導引、遙測全流程飛行數據，確認火箭基礎飛行性能達標。

後續2至3次發射任務裏，才會逐步推進一子級再入減速、柵格舵控制、陸地與海上定點回收等試驗，待回收技術全面驗證成熟後，開啟商業化複用發射模式。

研發層面，該型號早在2025年底就完成一子級、二子級全套動力海上試車，整流罩靜力、分離、模態等全部地面考核試驗同步收官，遙一火箭已完成總裝總測出廠，配套專屬液體火箭發射工位今年5月竣工，採用高效三平一垂快速測發模式，能夠支撐高密度連續發射任務。

同期星河動力還披露智神星二號研製進度穩步推進，該型號將創新採用海上「筷子夾」回收方案，與智神星一號形成高低搭配運力矩陣。

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