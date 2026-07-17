馬斯克忠粉投降？　SpaceX變潛水艇　市值較高位蒸發9千億美元

美國富豪馬斯克旗下SpaceX，於6月12日登陸美股市場。走勢可謂「高開低走」。在周四（16日）跌逾3%，收市報131.11美元，低於招股價135美元之餘，市值跌至1.73萬億美元，較高位蒸發逾9,000億美元。



受到SpaceX弱勢未改，拖累今年美國新股回報。數據顯示，今年美國IPO的加權平均回報率已縮減至6%，大幅跑輸標普500指數同期11%的回報。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

撇除兩大重型IPO 新股回報率為10%

另一宗焦點新股SK海力士上周才完成創紀錄的265億美元美國存託憑證（ADR）發售，周四亦急跌12%，股價僅略高於149美元的招股價。

若剔除SpaceX及SK海力士等重磅交易，今年美國IPO截至7月15日的加權平均回報約為10%，同樣略為落後標普500指數。

過去一個月，標普500指數大致持平，累升約0.3%，但費城半導體指數同期急跌11%，追蹤動量股的指數亦跌逾8%，反映投資者正撤離早前熱門的AI及高增長股票。

摩根士丹利全球股票資本市場聯席主管Eddie Molloy表示，AI主題此前帶來強勁動力，令多宗新股上市初期表現理想；惟隨着市況轉弱，相關熱度有所下降亦屬預期之內。

加拿大皇家銀行美國股票資本市場聯席主管Michael Ventura預計，短期IPO活動將較原先預期少，市場仍會有交易推出及定價，但除少數矚目企業外，整體市場會比較平靜。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

Anthropic最快10月掛牌

儘管近期市況波動，市場仍未排除下半年再現巨型IPO。據報AI初創企業Anthropic最快可能於10月上市。

數據顯示，截至7月16日，美國企業今年已透過IPO集資1,570億美元，不包括特殊目的收購公司及其他金融工具。SpaceX破紀錄上市及AI基建融資熱潮，亦推動華爾街大型投行第二季股權發售咨詢服務收入創2021年以來最高。

摩根士丹利全球股票資本市場聯席主管Arnaud Blanchard表示，市場波動確實會影響IPO活動，但目前未見投資者對未來數季上市交易的需求明顯下降。