Alphabet次季收入按年增長24%　資本開支按年翻倍略高於預期

Google母公司Alphabet於美國周三（7月22日）後公布季績，為「美股七雄」公布財報拉開帷幕。公司第二財季收入1,198億美元，高於市場預期的1,172億美元，按年增長24%。至於該季資本支出按年增長接近翻倍，Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）則稱，AI投資正推動整體業務增長。



Alphabet同時宣布，鑒於當前算力受限，計劃在第三季度擴大對第三方算力資源的使用，同時繼續建設和擴充內部算力基礎設施。公司將2026年全年資本支出指引區間，從此前的1,800億至1,900億美元，上調至1,950億至2,050億美元。於市後延長交易時段，Alphabet股價曾跌4%，全日收市則挫1.46%。



這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

雲端業務收入大幅增長82%

Alphabet公布，第二季度的固定資產和設備方面支出為449億美元，較於去年同期的224.9億美元，增加翻倍，也略高於市場預測的448億美元，反映出公司對AI基礎設施的持續投入。

但與此同時，公司營業利潤按年增長30%，增加至407.7億美元，主要得益於雲端業務。 雲端業務收入為247.7億美元，較去年同期增長82%，高於市場預期的223.45億美元。連同股票證券收益等項目，公司淨利潤為1,121.93億美元。

圖為2026年6月5日拍攝的Gemini應用程式圖標。（Reuters）

稱《財富》百強企業近90%採用Gemini Enterprise

Alphabet行政總裁皮柴（Sundar Pichai）表示，AI投資正推動整體業務增長。他特別提出企業客戶對Gemini的廣泛採用，以及在搜索、雲端和YouTube等平台上的使用量持續上升。

Alphabet的財報顯示，《財富》（Fortune）百強企業中，已有近90%採用Gemini Enterprise。此外，而Gemini應用程式的每月活躍用戶，已達到9.5億名，顯示AI產品的變現與市佔率正逐步擴大。