納斯達克清理「微信女」股　若連續30日市值低於500萬美元須退市

香港證券市場不時傳出「微信女」股，即在社交媒體內宣揚某隻股份，待炒高後散貨，令聽信有關推介的投資者損手。在美國股市，則有類近的「炒高拋售」情況。就針對有關情況，當地監管機構決定修改規則，加快讓小微型上市公司退市。



納斯達克集團將修訂上市規則，加快清退經營狀況持續惡化的企業。此前監管機構持續聚焦微型市值股票交易中頻發的劇烈行情波動與市場操縱指控。

以500萬美元為市值門檻

美國證券交易委員會（SEC）於周三（22日）批准一項新規：若納斯達克上市公司的掛牌證券市值連續30日低於500萬美元，公司股票將被立刻暫停交易並啟動摘牌流程，且申訴管道大幅收窄。這套更嚴苛的上市標準預計將全面衝擊微型股與低價便士股市場。

監管機構此前已多次警示，該市場充斥依託數位化手段實施的「炒高拋售」證券欺詐行為。

美國證券交易委員會在公告中表示：低市值低價股票更容易遭到操縱、出現劇烈交易波動，不法分子僅需少量資金即可左右其股價。

中小上市公司明言反對

該交易所運營商今年1月提出此項新規，獲得城堡證券、嘉信理財以及美國證券業與金融市場協會（SIFMA）等華爾街主流機構支持；但中小上市公司、相關律師及行業顧問強烈反對。

多數反對者認為，這項旨在遏制違規操作的新規，會連累合規經營的初創企業。小型公眾公司聯盟主席Marc Indeglia（該機構服務微型股、小型股市場投資者）表示：「該規則將對中小企業造成沉重打擊，阻礙企業融資，還會催生針對小型上市公司做空的不良投機動機。這與證監會當下『重振IPO市場、拓寬企業融資管道』的核心導向背道而馳。」

近180家企業處於監管紅線

資料顯示，目前納斯達克共有近180家上市公司總市值不足500萬美元，剛好觸及新規劃定的監管紅線。

香港以往亦曾考慮將每股交易額偏低﹑俗稱「仙股」的上市公司除牌，最終引發市場恐慌並且擱置有關建議。