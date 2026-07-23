AI泡沫論｜Alphabet次季資本支出翻倍　自由現金流上市後首見負！

谷歌母公司Alphabet(GOOG.O)第二季度資本支出翻倍，加速了對人工智能基礎設施的投資，同時營收和利潤也輕鬆超出華爾街預期。

次季資本支出達449億美元

該公司二季度在固定資產和設備方面的支出為449億美元，高於去年同期的224億美元，這反映出其持續推進人工智能基礎設施建設和全球計算能力提升。此外，該公司還通過股權發行籌集了496億美元，並表示所得款項將用於支持資本支出和其他公司用途。

集團同時上調全年資本開支預測，估計今年資本開支介乎1,950億至2,050億美元，超過原來預計的1,800億至1,900億美元。管理層在業績電話會議中續稱，預計明財年資本開支將大幅增長。

谷歌母公司Alphabet(GOOG.O)第二季度資本支出翻倍。（Reuters）

季度自由現金流負58.55億美元

受累資本開支大升，Alphabet季度自由現金流自2004年上市以來首度「見紅」，轉為負58.55億美元。投資人擔憂AI建設規模擴張速度，超過公司現金創造能力，拖累股價盤後一度跌逾4%，埋單收跌逾2%。

Alphabet公布的第二季度業績表現顯示，每股收益為9.11美元，遠超分析師預期的2.88美元；營收按年增長24%至1,198億美元，也高於市場普遍預期的1,165.2億美元。營業利潤增長30%，營業利潤率提升至34%。強勁的業績主要得益於谷歌雲業務，其營收飆升82%至247.7億美元。